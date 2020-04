El matrimonio entre Diego Matamoros y Estela Grande se truncó hace unos meses. Después de numerosos rumores y especulaciones, finalmente decidían confirmar lo que se había convertido en un secreto a voces. El confinamiento está haciendo replantearnos ciertos aspectos de nuestras vidas y tanto Diego como Estela han acercado posturas y han confesado que continúan en contado. Sin embargo, existe un motivo que pone en jaque la reconciliación. Te lo contamos.

«Nunca hemos perdido cien por cien el contacto», aseguraba la joven en su última entrevista en televisión que tenía lugar este pasado sábado en ‘Viva la vida’. Explicaba cómo había sucedido la ruptura, que tuvo lugar un poco antes de decretarse el estado de alarma. «Me voy de casa y estoy viviendo con dos amigas. Hemos estado cerca y bueno, no ha sido una tontería».

Su ruptura tuvo como punto de inflexión la participación de Estela en ‘GH VIP 7’ y posteriormente en ‘El tiempo del descuento’. La estrecha y sonada relación que mantuvo con Kiko Jiménez no gustó a su marido quien no dudó, entonces, en sentarse en los platós de Mediaset para confesar que se había sentido decepcionado con su mujer.

Estela continúa muy molesta con el hijo de Kiko Matamoros y a pesar de que en las últimas semanas hemos visto en redes un acercamiento de ambos, ella no da el brazo a torcer: «Él ha podido perdonar cosas y está genial, pero yo estoy en un momento que me está costando digerir otras», ha confesado. Añadía que esperaba nunca perder «el respeto y el cariño» hacia la persona con la que se dio el «sí, quiero».

El resquemor de Estela

La madrileña, quien en otras ocasiones había mostrado un talante más conciliador, no puede perdonar algo que le ha herido profundamente, el motivo principal que pone en jaque su reconciliación. Algo que no ha dudado en confesar públicamente. Está muy molesta por la última entrevista de Diego Matarmos en ‘Sábado Deluxe’: «No me gustó. De principio a fin. Fue todo. No me gustó», afirmaba de forma rotunda.

Cabe recordar que la entrevista a la que ha hecho referencia Estela se produjo al principio del mes de marzo cuando ambos habían confirmado su ruptura. Diego se sometió a las preguntas del polígrafo y dijo que Estela no se hablaba con Laura Matamoros porque le «robaba» ropa, afirmó que su mujer no había terminado la carrera de Psicología y que Kiko Jiménez se «había reído de ella en todo momento».

Diego, quien ha estado infectado por coronavirus durante esta cuarentena, se mantiene confinado en solitario en la casa que compartió con Estela. Ha superado el temido virus y después de unos días complicados recuperándose en su hogar, finalmente ha dado negativo. Un tiempo en el que ha reflexionado sobre su matrimonio: «Sigo queriendo mucho a Estela, ella es el amor de mi vida”.