La pérdida de su hermana, Cristina Elena de Borbón von Handenberg, ha supuesto un duro golpe para Olivia de Borbón. La hija pequeña del sexto duque de Sevilla y de Beatriz von Hardenberg fallecía el pasado jueves, 13 de febrero, a los 44 años en el hospital Puerta de Hierro tras sufrir un accidente.

Olivia de Borbón ha sacado fuerzas de la flaqueza para publicar un emotivo mensaje vía redes sociales. «Mi querida Cris, siempre te decía que cuando sonreías iluminabas este mundo. Tu alma pura y tu bondad estaban por encima de todo. Yo te recordaré así», comienza su carta de despedida.

«Sé feliz mi ratona»

Continúa señalado que «eres parte de mí y siempre te llevaré conmigo. Sé que ahora estás en un sitio maravilloso donde no faltarán las risas y la alegría. No tengo ninguna duda que estarás cuidándonos como siempre has hecho….». Subraya que la va a echar mucho de menos: «Sé feliz mi ratona. 2 sisters 2 gether 4 ever»».

Además, ha querido aprovechar para mostrar su gratitud por las muestras de cariño recibidas durante estos días: «A todos los que me habéis mandado mensajes y a todos los que habéis rezado una oración por mi hermanita». Acompaña la publicación de una bonita imagen de su hermana en blanco y negro. Muchos han sido los que han aprovechado para darle el pésame y mostrarle todo su apoyo.

Julián Porras, marido de Olivia, también ha querido mandar un mensaje a través de su cuenta de Instagram. «Ya eres el Ángel de la Guarda de toda la familia, ya vuelas con tus alas por el Paraíso de Dios… Nunca te olvidaré mi querida chiquitina. Descanse en paz, Cristina de Borbón».

El pasado viernes, familiares y amigos de la familia se acercaron hasta el madrileño tanatorio de San Isidro para darle el último adiós, entre ellos, Carmen Lomana, Juan Abelló, Alberto Cortina, Elena Cué y Fernando Fernández Tapias.