8 «No me lo voy a creer»

Después del shock vivido delante de millones de espectadores, a María Jesús le costaba reconocer la doble vida de su pareja. «Hasta que no vea que está casado no me lo voy a creer», decía, llorando.

¿Quieres trabajar con María Jesús Ruiz? Estos son los requisitos