8 Lo que piensa de su figura de cera

Tanta es la fama de Cristina Pedroche eque ya tiene su figura de cera en el Museo de Cera de Madrid. «Es un orgullo. Es algo muy guay», ha afirmado. Eso sí, no está demasiado satisfecha con el resultado. No le convencen ni los dientes («los míos son más blancos»), ni las cejas («les dije que las llevo pobladas»). Incluso ha bromeado: «La gente a lo mejor me confunde con Rosalía».