3 Makoke sale en defensa de Kiko en televisión

Apenas unas horas antes de que Marta López participara en la final de Miss World Spain 2019, la ex de Matamoros, Makoke, lo defendía en el plató de ‘Viva la vida’ de las acusaciones de Laura Fa y Antonio Montero. Ambos cuestionaron la manera en la que el colaborador ha hablado sobre su dolencia. «En el tema de la enfermedad puedo decir que Kiko tenía mucho miedo y no sabía qué se iban a encontrar cuando abrieran. Pongo mi mano en el fuego. A él le dicen que tienes unos tumores. Hay pruebas que no se quiso hacer… Él no sabía lo que se iba a encontrar», dijo.

