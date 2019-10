8 «Tengo que volver a pasar por quirófano en diciembre»

«Después de una prueba muy esperada me han comunicado que tengo que volver a pasar por el quirófano en diciembre. No hay mal que por bien no venga. Ya no tengo que romperme la cabeza pensando dónde iré de vacaciones». Con estas palabras, el presentador estrella de Telecinco comunicaba que deberá ser operado de nuevo.

Jorge Javier cree que a Mila Ximénez «le han faltado años de terapia»