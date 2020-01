El año ha comenzado con un desagradable imprevisto para Álex Casademunt. El concursante de ‘OT 1’ se encuentra en el hospital Teknon de Barcelona por su hija Bruna, de casi dos años. Él mismo ha querido tranquilizar a sus seguidores en redes con una publicación en sus Stories donde revela la razón que ha provocado este ingreso.

La pequeña, fruto de su relación con Laia, sufre una neumonía que le obligará a permanecer unos días en el hospital. Sin embargo, el cantante no pierde la sonrisa, tampoco las ganas de actualizar sus redes sociales. Y es que confesaba en la cama del centro médico -justo al lado de su hija- que no se había perdido la actuación de Gemeliers en ‘Tu cara me suena’ donde se metían en el papel de David Bustamante y Álex Casademunt: «Os habéis salido del todo. Por un momento me he visto reflejado. Sois increíble, lo habéis bordado».

Y es que el catalán, de 38 años, se dio a conocer en 2001 gracias al reality que revolucionó el mundo de la televisión. Desde entonces, ha desarrollado una dilatada trayectoria tanto en el mundo de la música como en televisión. Hace dos años confirmaba su vuelta a los escenarios con el grupo ‘Fórmula Abierta’ junto a Javián, Geno y Mireia.

En cuanto a lo personal, ahora es un orgulloso padre de Bruna, quien se ha convertido en la niña de sus ojos. La pequeña es fruto de su relación con Laia de quien está separado.