Kiko Matamoros ha reconocido en ‘Sálvame’ que, a sus 62 años, no descarta volver a convertirse en padre junto a su actual pareja, Marta López.

«Me encantaría tener un hijo con Marta»

En el espacio, Belén Esteban afirmaba en el espacio que le haría mucha ilusión quedarse embarazada en 2020. Nada la haría más feliz que tener su segundo hijo con su marido, Miguel Marcos, con quien contrajo matrimonio el pasado 23 de junio. «Ha sido un año importante en mi vida. Si pidiera más, sería egoísta. Me gustaría ser madre. Si puede ser bien. Si no, no pasa nada«, decía a sus compañeros. La ‘princesa del pueblo’ confesaba que si llega un bebé a su vida sería por motivos naturales, ya que no puede recurrir a tratamientos de fecundación. En cualquier caso, ha explicado, se sentirá conforme con lo que venga: «Ha sido el año que me he casado y tengo la familia que siempre he querido tener».

Una vez que los tertulianos comentaban los deseos de Belén se ser mamá de nuevo, el colaborador se ha sincerado y admitía que le haría mucha ilusión volver a tener un hijo si es al lado de su novia. «Me encantaría tener un hijo de Marta, pero hay que ser responsable», explicaba ante la mirada atónita de sus compañeros de Telecinco. «Si verdaderamente las expectativas se cumplen sí me encantaría tener un hijo con ella», apuntaba.