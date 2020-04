Hace menos de 24 horas, Gloria Camila lanzaba un severo ataque a Kiko Jiménez y lo llamara «sinvergüenza» en el plató de ‘Supervivientes 2020’. La hija de José Ortega Cano estallaba contra su exnovio, quien no cesa de hablar de su familia en los platós de Mediaset.

«Quiero mandar un mensaje a Francisco Martínez Jiménez. Mi ex novio. Eres un sinvergüenza, un aprovechado, un mentiroso y un desagradecido. Ya sabes las razones de todo estoy, así que no te lo voy a recordar», decía la joven. «Si éramos pocos subió la madre también al carro y nada. A ti Carmina, decirte, que si llamas a un plató para defender lo indefendible de tu hijo a ver si dedicas este tiempo para dedicarlo a tu hijo a y darle un respeto que no tiene. Que os calléis un rato, que sois muy pesados».

Con estas declaraciones, Gloria Camila respondía a las recientes afirmaciones que ha hecho Kiko frente a las cámaras. Entre otras cosas, el de Jaén ha asegurado que ella y su sobrina Rocío Flores están “compinchadas” para borrar del mapa a Ana María. «No la soportan. He llegado a pensar que ambas han podido pactar para intentar dinamitar su relación con Ortega Cano, y que Ana María desaparezca de la familia, para quitársela de en medio», ha especulado.

«Ella se estudia un papelito en su casa porque no tiene argumentos»

Esta tarde, Kiko ha contestado a las palabras de su exnovia. «Dice que me subo al carro… ¿A qué carro? ¿Al que están todos subidos? Porque a ellos no se les conoce oficio ni beneficio alguno. El carro de Rocío Jurado al que todos ellos se han subido y en el que todos participan y en el que ganan dinero. Yo también trabajo y me dedico a comentar ‘realities’ y no tienen nada que ver con este tema», apuntaba. «Puedo hablar de este tema porque lo he vivido».

El colaborador de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se sentará en ‘Sábado Deluxe’ para hablar, una vez más, del clan de Ortega Cano. «Yo hablo a sabiendas de lo que digo. Ella se estudia un papelito en su casa porque no tiene argumentos, dice cuatro palabras que quedan bien y encima se traba. Tiene que ser más natural, más normal, más sencilla, y espontánea y decir ‘me parece esto o lo otro».

El andaluz ha defendido a su madre, Carmen, que intervino en ‘Sálvame’ el pasado 16 de abril para salir en su defensa. «A mi madre la llaman. Si entra el padre de Gloria ¿no tiene derecho a hablar mi madre?» ¿Por no ser famosa o por no tener un puesto de trabajo que gane muchísimo dinero ya ella no puede entrar y dar su opinión? ¿Y decir que le parece muy mal que llame su padre, que soy un sinvergüenza?», apuntaba.

«Estoy trabajando aquí por mi valía»

Kiko ha vuelto a criticar con dureza al torero, quien considera a su mujer, Ana María Aldón, lo primero en su vida. «Dice: en mi primer lugar es mi mujer. Y vengo yo a defenderla… Y entra también sin ningún argumento y dice que me como todos los plátanos?».

El joven no entiende que Ortega le llamara sinvergüenza. «No puede decir que soy un sinvergüenza. ¿Tu hija qué es acostándose con otra persona cuando tiene una relación con otra persona durante cuatro años?».

«He trabajado repartiendo folletos, no se me caen los anillos. Siempre he hecho un montón de cosas. ¿Soy un desagradecido por trabajar en el mismo medio que trabajáis vosotros? Lo que os molesta realmente es que también estoy aquí trabajando. Y trabajo por mi valía, que ya llevo unos cuantos años», decía Kiko, con ira. «¿Solo puede opinar de lo que a ella le rodea? Ella puede opinar de cualquier otro tema y yo no?».

Gloria Camila «dedica muchísimo tiempo a contar intimidades mías»

Para Kiko Jiménez, el hecho de que Gloria Camila lo llamase por su nombre y sus apellidos, incluido el paterno, esconde un matiz de malicia por su parte. «Yo he hablado de mi padre sin ningún problema. Pero la intención con la que dice ese comentario denota la maldad con la que actúa esa niña. Ella dedica muchísimo tiempo de su vida a contar intimidades mías».

No cabe duda de que su próxima intervención en el ‘Deluxe’ promete dar muchos y nuevos titulares. «¿Soy un desagradecido por trabajar donde trabajáis vosotros? Estoy trabajando aquí por mi valía, no por vosotros, vengo aquí y valgo”, concluía. El culebrón de Kiko Jiménez continúa…