José Ortega Cano ha sido el protagonista de la presentación de ‘Canta, Rocío, Canta’, un libro que repasa la biografía de Rocío Jurado. Ya han pasado trece años de la muerte de ‘la más grande’, pero su leyenda sigue viva.

Ortega Cano sigue recordando a la cantante

Ortega Cano no ha querido perderse el acto en el que se ha lanzado el libro ‘Canta, Rocío, Canta’, escrito por la periodista y escritora Marina Bernal. La obra se ha presentado en Chipiona el martes 30 de agosto y al acto ha acudido también Gloria Mohedano, hermana de la artista. El Santuario de Regla, muy importante en la vida de Jurado, ha acogido también un acto conmemorativo.

Así «habla» con Rocío Jurado

Ortega Cano estuvo casado con Rocío Jurado durante once años. Se casó con la cantante el 17 de febrero de 1995 en la finca Yerbabuena. Y permanecieron juntos hasta el día de su muerte, el 1 de junio de 2006. «Muchas veces hablo con ella y cuando estoy mal le digo que me eche una manita. Y lo noto. Cuando lo hago me cambian las cosas», ha asegurado el extorero.

El libro recoge fotos inéditas de la Jurado

El escrito ha reunido las firmas de familiares de la Jurado, como Gloria y Amador Mohedano y José Ortega Cano. Pero también se recogen los testimonios de diez reconocidos periodistas que conocieron de cerca a la chipionera. Entre ellos se encuentra Carlos Herrera, que mantuvo un vínculo muy fuerte con ella. Además, cuenta con 150 fotografías, la gran mayoría inéditas, de la cantante.

«Trece años después de su muerte, trece personas que la conocían y compartieron mucho con ella hablan de Rocío. Tenemos que contar a toda la gente qué clase de mujer era”, ha declarado la autora del libro.

