Isabel Preysler ha sido madrina del desfile de Pedro del Hierro en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. Allí ha confirmado la feliz noticia: su hijo Enrique Iglesias volverá a convertirse en padres. El cantante y su pareja, Anna Kournikova, tendrán su tercer retoño este año.

«Cuando él (Enrique) vea que es el momento lo dirá»

A su llegada a Cibeles, la madre de Tamara Falcó atendió a los medios de comunicación. Y respondió a la pregunta que todos deseábamos confirmar. ¿Están ‘embarazados’ Enrique y Anna? “Yo no confirmo nada. Tenéis que comprenderlo. He de proteger la privacidad de mi hijo«, decía. Isabel prefiere no hablar del tema «hasta que él no lo diga».

Pero lo cierto es que en su intento de mostrarse discreta, se le escapó la esperada confirmación. «Enrique es muy generoso con las fotos de sus dos hijos y cuando él vea que es el momento lo dirá”. Así, a madre del cantante despejó todas las incógnitas: será abuela de nuevo en 2020.

Enrique y la tenista rusa son padres de Nicholas y Lucy, dos mellizos que llegaron al mundo en diciembre del 2017. Aquel embarazo no se confirmó hasta que la deportista se encontraba en avanzado estado de gestación.