4 Se sincera a través de Instagram

Desde que conocemos a Lara, sabemos que sus relaciones no siempre han salido del todo bien, por eso suponemos que la publicación esconde una reflexión más profunda. Ya sea por Dani o no, la colaboradora pide luchar por el amor y no dejarlo ir a la primera de cambio.

Lara y Dani entrenan juntos en “Go Fit Físico”, un gimnasio muy completo de Majadahonda. Allí hemos podido ver varias publicaciones de ambos, tanto fotos como vídeos, practicando su rutina de ejercicios de manera muy cercana y mostrando una complicidad que siempre ha llamado nuestra atención. De ahí que lo que empezara como amistad, acabara siendo algo más… “Cuando @danimiralles hace que bailar con él te cambie el día…” publicó la colaboradora de Telecinco en Instagram hace unos meses.