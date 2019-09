‘GH VIP 7’: Rocío Flores se rompe al hablar de Rocío Carrasco

Rocío Flores se ha emocionado al hablar de su madre, Rocío Carrasco, en el plató de ‘GH VIP 7’. La hija de Antonio David Flores también ha revelado cuánto echa de menos a su abuela, Rocío Jurado.

Su «incomodidad» al hablar de su madre

Uno de los temas de conversación más recurrentes de Antonio David Flores dentro de la casa de Guadalix son su familia. Algo que pone en evidencia, en la mayoría de los casos, la fuerte unión que existe entre el exGuardia Civil y sus hijos. También pone en relieve la poca relación que hay entre Rocío y David con su madre, Rocío Carrasco. La joven ha confesado que no le importa que su padre hable de este tipo de cosas, pero admite que le produce cierta «incomididad».

Recuerda a Rocío Jurado: «Se fue el pilar fundamental que tenía»

Rocío defiende siempre todo lo que su padre hace o dice en la casa. «Es mi padre. Mi padre a mí no me va a mentir», decía, haciendo referencia al testimonio de Antonio David sobre su buena relación con Rocío Jurado. «Mi padre y mi abuela sí se llevaban bien». «¿Pero te acuerdas de ella?», le preguntaba el presentador. «El mayor tiempo sí lo he pasado con mi abuela», explicaba Rocío.

Y así, se rompió al recordarla. «Me costó mucho tiempo superarlo. Se fue el pilar fundamental que tenía. Aunque era muy pequeña me costó mucho poder hacerme a ello. Recuerdo muchas cosas, tengo muchos recuerdos. La última vez que la vi fue en su casa, estábamos todos. Fue un momento muy duro, pero muy bonito».

Rocío confesó que la canción favorita de su abuela es «Cómo yo te amo». Un tema que enseguida empezó a sonar en directo, provocando las lágrimas de la joven.

Se rompe al hablar de su madre

Antonio David confesó a Mila Ximénez que sus hijos «llevan fatal no ver a su madre». Jorge Javier preguntó directamente por este asunto a Rocío, quien no pudo evitar derrumbarse: «A ver, es mi madre», respondía, sin apenas poder articular palabra.

«Me llevo muy bien con mi padre»

Rocío ha asegurado que mantiene una relación excelente con su progenitor. «Tengo muchísima confianza con él, y él conmigo. Le cuento todo». Incluso salen juntos. «No soy de salir de copas, pero salgo con él y me lo paso genial. Tengo un padre joven y lo aprovecho. No lo parece, pero es muy estricto».

