Elena Tablada ha compartido un bonito mensaje dedicado a su segunda hija, Camila, nacida el pasado 21 de abril en Madrid, en plena crisis sanitaria. La pequeña es fruto de su relación con Javier Ungría, con la que la diseñadora contrajo matrimonio en diciembre de 2018.

«Te voy a consentir como hice con tu hermana»

En su cuenta de Instagram, la ex de David Bisbal ha compartido una foto en la que posa junto a su niña, quien luce un simpático body que reza: «Cuban bred». Un divertido juego de palabras en inglés que en castellano sería una mezcla entre «pan cubano» y «criado a lo cubano». Y es que Tablada se siente muy orgullosa de sus raíces caribeñas. No en vano, su boda con el abogado y empresario se celebró en la Habana, en la misma iglesia donde contrajeron matrimonio sus abuelos.

«La gente me dice que no te acostumbre a brazos que te voy a malcriar y me voy a arrepentir… A mí no me importa, te voy a consentir como hice con tu hermana para que crezcas igual de desbordada de amor que ella», ha escrito en su cuenta de Instagram.

«La vida es frágil y el tiempo valioso»

«La vida es frágil y el tiempo valioso. Ya tendrás tiempo para volar con tus propias alas y yo verlo. Yo te daré todo lo que esté en mis manos para que seas feliz», reza su post en las redes sociales. Además, recuerda: «Y además orgullosa #cubanbred🇨🇺 al 50%. Mi pansito con mantequilla 🤤 #babycam».

Desde que anunció que estaba esperando a su segunda hija, Elena se ha mostrado positiva a pesar de la crisis sanitaria global. Y en numerosas ocasiones ha dejado constancia de la ilusión con la que afrontaba su segunda maternidad. Camila es una hija buscada y deseada que la ha colmado de felicidad a sus 39 años.

Así está siendo su segunda maternidad

Hace unos días, Elena Tablada revelaba a sus seguidores de Instagram cómo se encuentra tras tener a Camila, nacida por cesárea en un centro hospitalario de Madrid. «Hay noches que ni se siente y luego hay noches como la de anoche !! Esta tiene más saque que yo, con lo linda que se ve dormidita! 😅😅😅 Por otro lado, también hay siestas y luego está la siesta que me voy a echar hoy!», decía, con mucho sentido del humor.

Para Elena, Camila es «el mejor regalo de la existencia». Un obsequio que le ha dado la vida y que «me iluminó en medio de todo, no importa cuán oscura fuese la situación. Esta es mi luz…», tal y como ha señalado en su Instagram.