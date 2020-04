David Cantero es uno de los presentadores de Mediaset que no ha dejado de realizar su servicio público al servicio de la información por el bien de los ciudadanos. Sigue al frente de los Informativos de Telecinco, pese a decretarse el estado de alarma y pedir que se minimicen los trabajos fuera de casa. Algo de lo que él no ha podido disfrutar, con la tranquilidad y seguridad que eso conlleva para él y sus seres queridos. Una situación que le preocupa, no tanto por él mismo, sino especialmente por sus tres hijos, de quienes dice estar muy orgulloso por cómo han respondido ante el confinamiento por el coronavirus.

Se trata de Álvaro, de 30 años, fruto de un matrimonio anterior, y Alejandro y Adriano, de 14 y 16 años respectivamente, que nacieron de su segundo matrimonio con Berta Caballero. Pero ahora, David Cantero ha querido poner el foco de atención en los dos menores, aún adolescentes, a quienes ha querido dedicar unas emotivas palabras mediante una carta abierta que ha compartido con todos sus seguidores de las redes sociales. Unas palabras que han emocionado a todos y con las que muchos se han sentido identificados en estos días extraordinarios.

“Mis dos hijos adolescentes están siendo todo un ejemplo por el buen comportamiento, la generosidad, el compromiso, la sensatez, la serenidad y la valentía en estos días de encierro obligatorio”, comienza a escribir David Cantero, que se siente muy orgulloso de sus hijos adolescentes por cómo han reaccionado ante la idea de tener que permanecer en casa ayudando a la familia en tiempos tan complicados. El motivo por el que siente que sus hijos se han convertido en un ejemplo a seguir para todos los jóvenes de su edad es por el hecho de que en esta situación “no les he escuchado emitir ni una sola queja, ni un solo lamento, al contrario, estudian, juegan, hacen ejercicio y mantienen el ánimo casi intacto y no muestran la más mínima rebeldía ante las medidas del estado de alarma. Son justo lo contrario a todos esos miserables que se saltan el confinamiento, comportándose como auténticos insensatos”, subraya el presentador de Informativos Telecinco, que quiere dejar claro que sus hijos no han salido de casa ni un solo día desde que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias declarasen el estado de alarma el pasado 14 de marzo.

Aun así, David Cantero reconoce que, pese a que sus hijos adolescentes, de 14 y 16 años, sean un ejemplo, no son los únicos jóvenes que están mostrando su mejor versión frente a la crisis sanitaria que acosa a nuestro país. “Por lo que sé, no sólo mis hijos, también sus amigos de las mismas edades están manteniendo un comportamiento ejemplar del que deberían aprender tantos adultos”. ‘Adultos’, entre comillas para el periodista, a los que consideraría como candidatos a ser multados por no cumplir la ley de manera ejemplar, al ofrecer un mal ejemplo a los jóvenes a los que deberían demostrar un compromiso que, en su parecer, tan solo muestran los más jóvenes como son sus hijos menores.

Ante esta situación de insolidaridad de los adultos, frente al ejemplo de los adolescentes, David Cantero propone que les “denunciemos a los que nos ponen a todos en peligro y no muestran un ápice de sentido común y que reciban un castigo duro y ejemplar. Multas cuantiosas y trabajos efectivos a favor de los demás, limpiando y desinfectando hospitales y residencias, para que vean de cerca lo que está sucediendo… Todos en casa, ahora aún más”, concluye el periodista, que teme que ahora que la curva de contagios muestra un respiro a los servicios sanitarios y el hecho de que parece que estamos logrando vencer al coronavirus gracias a las medidas de contención de hace ya seis semanas, muchos adultos se están relajando y comienzan a saltarse la cuarentena, poniendo en peligro a todos. Y es que ahora es delicada la falsa sensación de seguridad y triunfo que se está transmitiendo con los esperanzadores datos de los últimos días, que muestran que poco a poco estamos más cerca del final.

Es por ello que este martes, David Cantero, en conexión con el programa de Ana Rosa Quintana, ha confesado las recomendaciones que le ha dado a sus hijos para cuando se flexibilice la cuarentena y puedan volver a salir a la calle a hacer vida con normalidad, en cierto modo. “Mi hijo Adriano me preguntaba hace unos días ‘¿y no vamos a poder salir nosotros?’ Y le decía, ‘sí, pero no te vas a poder ir a la pista de skate o a ponerte de charleta con tus amigos en el parque. Podrás ir a dar un paseo”, les respondía. Algo que sus hijos entendieron. David Cantero ha querido subrayar una vez más que sus hijos “no han salido ni una vez a la calle, ni a acompañar a hacer la compra. Y tienen que entender esta responsabilidad de cuando llegue el momento de que salgan los adolescentes sea para introducir una pequeña novedad y coger un poco de aire fresco”. Con todo ello, David Cantero ha querido finalizar su intervención con un mensaje de optimismo: “Saldremos de esto, seguirá la vida, pero no lo podremos olvidar en mucho tiempo. No deberíamos olvidarlo. Más nos vale…”.