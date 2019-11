‘El Hormiguero’: Sergio Dalma confiesa que tiene miedo escénico

Serio Dalma ha ido a divertirse a ‘El Hormiguero 3.0’, el programa de Pablo Motos. Allí ha hablado de su nuevo trabajo: ‘Sergio Dalma. 30…y tanto’. Un disco que conmemora sus 30 años de trayectoria profesional.

Treinta años de carrera musical

A sus 55 años, Sergio Dalma está viviendo un momento de madurez y plenitud como artista. Ya son tres décadas en los escenarios y sigue disfrutando del espectáculo. Empezó siendo un adolescente y tiene una larga experiencia a sus espaldas. «Empecé con 16 años en orquestas y en salas de fiestas». Sin embargo, a pesar de su veteranía sobre las tablas, ha confesado que aún tiene miedo de enfrentarse con el gran público en directo.

«Me da mucho miedo salir al escenario»

Pablo Motos le preguntaba en su espacio de Antena 3 si alguna vez se había tomado unas copitas de más antes de sus conciertos. «Sé que te gusta tomar una o dos copas de vino antes de los conciertos. ¿Te ha pasado alguna vez que se te haya ido la mano?», le preguntaba. El intérprete de ‘Bailar pegados’ admitía que la costumbre de ingerir un poco de vino le ayudaba «a calentar la garganta», pero también es una manera de desinhibirse.

«Hubo un concierto hace muchos años al principio de mi carrera. No había comido. Empecé a tomar embutido y vinos. Yo quería hablar y el director musical no me dejaba. Tomo lo justo para perder el miedo. Lo justo para calentar la garganta. Si no… me da mucho miedo salir al escenario», ha confesado. «Ahora que llevamos ocho o nueve meses preparando todo tengo ganas de que empiece la gira, pero también… ¡Uf!», ha concluido.

El cantante comenzará esta temporada una gira que le llevará por los principales escenarios de España y Latinoamérica. La próxima parada de su agenda profesional le llevará a Valladolid, donde tiene previsto firmar discos en un gran centro comercial.