Una completa desaparición que se une a la cancelación de uno de sus proyectos más fugaces, ‘La Campos móvil’.

Durante las últimas décadas María Teresa Campos ha estado al pie del cañón construyendo una dilatada trayectoria que la ha convertido en una de las grandes damas de la comunicación de nuestro país. Su último proyecto en televisión, ‘La Campos Móvil’, se aparcó de forma inesperada y antes de lo previsible, pero ahora sorprende una extraña desaparición.

Desde el pasado 15 de diciembre está totalmente ajena a sus redes sociales y no ha vuelto a actualizar su cuenta de Instagram. Un perfil que estrenó publicando su primer ‘post’ en junio de 2020 y donde cuenta con más de 17 mil seguidores. Lo utilizaba como plataforma para promocionar sus vídeos en YouTube, compartir sus entrevistas o las charlas que había mantenido con amigos, también con miembros de la familia, como su nieta Alejandra Rubio. También ha parado en seco sus entrevista en su canal ‘Enredados’ donde semanalmente charlaba sobre temas de actualidad, salud o contaba con personajes conocidos. La última actualización data de finales del año pasado.

A todo ello se une la cancelación de uno de los proyectos más ambiciosos a la vez que fugaces de la comunicadora. El pasado 10 de marzo arrancaba ‘La Campos Móvil’, un novedoso formato sobre ruedas en el que realizaba entrevistas a distintos personajes y con el que volvía a la pequeña pantalla. Comenzó con Isabel Díaz Ayudo, en un día clave en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid se convertía en el foco de todas las noticias al convocar de forma inesperada las elecciones autonómicas.

El pistoletazo de salida de este último proyecto no contó con la audiencia esperada y según desveló SEMANA en su momento, el motivo que había llevado a la cadena a frenar en seco este espacio eran los datos cosechados. Según fuentes de Mediaset, tomaron la decisión de prescindir de él y barajaban la opción de buscar otro formato distinto que encajase mejor con la veterana presentadora.

La satisfacción de María Teresa

Estos últimos meses han sido importantes para el clan Campos, ya que ha visto cómo finalmente Rocío Carrasco ha roto su silencio a través de la docu-serie que está en boca de todos. Un testimonio que María Teresa está intentando seguir en televisión, pero en ocasiones, no cuenta con toda la fortaleza necesaria: «Yo a ella la veo, pero luego la dejo de ver porque me altero mucho. Porque como yo eso lo he vivido muy de cerca me altera… Yo todo lo de que ha pasado con su hija me lo sé», reconocía recientemente.

Añadía que se había alegrado mucho de la decisión de esta. «Yo ya no podía soportar que se cometieran tantas injusticias y se dijeran tantas cosas que se han dicho. Ella está hablando y es ella la que tiene que hablar porque es su vida. Para mí es como una hija, pero es su vida, no es la mía. Yo pedí que antes de morirme, porque soy muy mayor, que se hiciera justicia con ella».