«Soy un experto en cambiar pañales. Imagínate con tres niños si no supiera hacerlo», ha afirmado el artista.

David Bisbal es hoy uno de nuestro artistas más consagrados. Atrás quedó el joven que conquistó a la audiencia en la primera edición de ‘Operación Triunfo’. Con una trayectoria apabullante, el almeriense es también un orgulloso padre de familia numerosa. El cantante se ha sincerado en cuestiones personales y ha explicado que es un «experto» en cambiar pañales. Además, ha contado cómo y dónde pidió matrimonio a su mujer, Rosanna Zanetti.

El artista ha comenzado el año haciendo un preguntas y repuestas a través de Instagram. La primera vez a la que se ha sometido a un cuestionario de este tipo vía redes. «Quiero comenzar el año así, para mis seguidores y toda la gente que me da cariño». Cuando un seguidor le cuestionaba por temas muy personales y le preguntaba si dormía, bañaba y cambiaba los pañales de sus pequeños, él no ha duda en reconocer que así es. «Por supuesto, soy un experto. Imagínate con tres niños si no supiera hacerlo».

No solo eso, también ha bromeado con que siempre tiene a mano todo el material de trabajo. Sentado en el cómodo sofá de su salón, ha mostrado una cestita con todo tipo de útiles para limpiar el culete: pañales, toallitas, cremita… Trabajo seguro que no le falta porque el pasado mes de octubre se convirtió en padre de familia numerosa. El artista y la modelo venezolana daban a la bienvenida a su segundo hijo en común, Bianca. La benjamina tiene dos hermanos mayores, Ella, de 10 años, fruto de su relación con Elena Tablada, y Matteo, nacido en mayo de 2019, de su matrimonio con Rosanna.

Así pidió matrimonio a Rosanna

Precisamente, ha rescataba una bonita imagen del día en el que pidió matrimonio a su hoy mujer, lo hizo durante estas fechas, el día previo a Reyes. Fue el 5 de enero de 2018 y eligió un lugar muy significativo, la playa, con el sonido inconfundible del mar de fondo. Sin embargo, tardaron unos días en hacerlo público. Hasta el 15 de enero sus seguidores no se enteraron de la noticia.

Bisbal no solo se ha pronunciado sobre cuestiones personales también ha tocado diversos asuntos profesionales. Como que espera con ilusión el lanzamiento de su nuevo álbum en el que ha compuesto varios temas durante el estricto tiempo de confinamiento que vivió en el primer estado de alarma. Asimismo ha tenido muy presente el gran trampolín que supuso su participación en ‘Operación Triunfo’ y ha recordado que las canciones más especiales que le tocó cantar fueron ‘Adoro’, ‘Lucía’ y ‘Si fuera ella’.

Si guarda un recuerdo con especial cariño de su paso por la Academia, este se produjo durante la gala final. El momento en el que abrazó a sus padres. Además ha recuperado una instantánea de aquel programa. Respecto a si volvería a dejarse el cabello largo se pronuncia rotundo: «Creo que esa etapa ya pasó».

El artista, apasionado del submarinismo y el ciclismo, revelaba cuáles han sido las series a las que se ha enganchado en los últimos meses: ‘La Casa de Papel’, ‘Gambito de Dama’, ‘The Crown’ y ‘La Veneno’. Respecto a esta última tenía una mención especial: «Ha sido una serie espectacular y un trabajo maravilloso. Felicidades a todos».