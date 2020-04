Colate Vallejo-Nágera ha concedido una entrevista en profundidad desde la comodidad de su casa de Miami. Un lugar en el que está respetando las directrices del confinamiento impuesto en Estados Unidos, mucho más relajado y permisivo que en España, a pesar de ser el país con más contagios del mundo y con un número más elevado de muertos por coronavirus. El empresario ha hablado sobre cómo están siendo sus días en cuarentena, acompañado de su hijo, descubriéndose aún más a través de un trabajo de introspección personal y siempre informado sobre lo que sucede en el mundo mediante los medios de comunicación. También de la última polémica de su ex, Paulina Rubio.

Colate Vallejo Nágera no ha tenido reparos en valorar el polémico vídeo protagonizado por Paulina Rubio, cuya actitud hizo desatar una oleada de especulaciones sobre su estado y lo que podría o no estar haciendo. Todos opinan, pero pocos lo pueden afirmar con rotundidad. También Colate Vallejo Nágera ha querido pronunciarse al respecto, mostrando su decepción al ver a la madre de su hijo en tales circunstancias: “Desgraciadamente sí lo he visto, es un tema triste y preocupante, es un tema que me apena y me preocupa muchísimo, tampoco me sorprende, pero evidentemente es triste”, comienza a explicar el empresario, que también ha querido recomendarle a su exmujer que tome cartas en el asunto y medidas para defenderse de aquellos que la acusan de estar “consumiendo sustancias ilegales”.

“Yo no creo que fuera su intención hacer lo que hizo”, continúa explicando Colate Vallejo Nágera, que se explaya sobre esta cuestión mucho más y que podrás ver en el siguiente vídeo. Asegura que él es conocedor de todo, aunque ponen en duda ciertas cuestiones, al ser una de las personas que mejor conocen a Paulina Rubio. Vea el vídeo y conoce todo lo que opina sobre el polémico vídeo de Paulina Rubio, que tanto ha dado que hablar.

Desde hace varios años, Colate Vallejo Nágera mantiene una guerra abierta contra su ex por cuestiones relacionadas con su hijo, aunque no cierra la puerta a que, a diferencia de lo que ha sucedido hasta ahora, puedan zanjar todas sus rencillas por el bien de la persona que tienen en común y hacer las cosas de una manera distinta, menos bélicas y menos dañinas para ambas partes. “Bueno, eso es algo que yo llevo intentando más de nueve años, hace tiempo que tiré la toalla, sé que por más que sea lo lógico y lo razonable, nunca va a ocurrir. Tiene que haber cambios, por mi parte las puertas siempre están abiertas para hacer las cosas razonables por la persona que tenemos en común, pero las esperanzas y la ilusión no son muy altas”, confiesa.

Colate ha hablado sobre cómo está ahora mismo la cuestión de su hijo con Paulina Rubio: “Tenemos la custodia compartida, pero desde que llegué de Espala está conmigo, se fue unos días con su madre, pero está pasando más tiempo conmigo, está más aquí”, reconoce el empresario, que se está preocupando para que su hijo viva de la manera más alejada de las cuestiones sobre el coronavirus: “En mi caso también, mi hijo lo está llevando muy bien, sabe lo que está pasando, pero no sabe la gravedad que hay en España, hoy le he explicado que donde peor están es en España y que tengo una gran preocupación por mis familiares y amigos, pero tampoco he querido transmitir mucha preocupación, no he tenido ningún problema con él, es admirable cómo lo está llevando, es todo un ejemplo”. Colate Vallejo Nágera prefiere mantener a su hijo lejos de la actualidad en la medida de lo posible, pese a que el coronavirus ha afectado ya a muchos de sus amigos, algunos de ellos incluso fallecidos a consecuencia de la pandemia.

Nada más estallar esta crisis sanitaria, Colate Vallejo-Nágera cogió un avión para reencontrarse con su hijo en Miami, dado que él se encontraba en España junto a su familia: “Sí, tuve que adelantar mi vuelta, yo estaba en España por trabajo y porque quería celebrar allí mi cumpleaños con mi familia, pero tuve que elegir quedarme allí o venirme con mi hijo y preferí estar con mi hijo, pero cogí uno de los últimos vuelos”, confiesa el empresario, que tuvo al final que celebrar su aniversario en el mismo avión. Eso sí, como reconoce, siempre se encuentra a algún conocido en el vuelo y esto le ayudó a animarle el trayecto de alguna manera.

Colate Vallejo-Nágera también ha querido hablar sobre ‘Supervivientes’, al ser uno de los concursantes de la edición más vista de la historia, la anterior a la que actualmente se está emitiendo. No habla especialmente bien de cómo se desarrollaron las cosas, especialmente porque considera que la organización manipuló en cierta medida los contenidos para ofrecer una imagen de él que se aleja de la realidad y por sus conflictos con Isabel Pantoja. Es más, confiesa que para él ‘Supervivientes’ no es un programa que ponga a prueba a las personas en cuestiones de supervivencia, dado que tienen muy limitadas las cosas que pueden hacer, el espacio que pueden cubrir y que al final lo entiende más como un programa de convivencia en una playa con limitaciones de comida. Vea el siguiente vídeo, porque lanza muchas pullas más a ‘Supervivientes’.