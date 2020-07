La colaboradora ha revelado el contenido de su última conversación telefónica con la gaditana, rota de dolor tras perder al amor de su vida.

Esta tarde, los colaboradores de ‘Sálvame’ han enviado un caluroso mensaje de apoyo a Paz Padilla, que perdió a su marido, Antonio Juan Vidal el pasado 18 de julio como consecuencia de un cáncer. Los tertulianos del programa recordaban con enorme cariño a la andaluza, que vive los días más difíciles de su vida tras despedirse del que fue su gran amor.

Corredera, a Paz: «Estamos a tu lado»

Carlota Corredera ha sido la primera en expresar, una vez más, su pesar ante el dolor de su compañera. «Somos una representación de la sociedad. Nos pasan las cosas que le pasa a la gente. Nos pasan cosas buenas y también nos pasan cosas malas. Nos encuentran enfermedades. Y luego salimos adelante. Por desgracia Paz está ahora mismo pasando por el momento más duro de su vida porque nos pasan las mismas cosas que al resto. Paz, te pensamos. Estamos contigo. Estamos a tu lado. Caminamos a tu lado. Cuando nos necesites sabes que vamos a estar ahí», decía mirando a cámara con el semblante serio.

Entonces, Belén Esteban ha contado que había mantenido una conversación telefónica con la actriz y humorista. «He hablado anoche con Paz. Me ha dicho que se tiene que curar las heridas», explicaba. La de Paracuellos admitía que le cuesta encontrar qué decir a su amiga. «Cuando hablo con ella no sé qué decirle. Yo la escucho. Me nombra a Antonio como si estuviera presente…»

«Ella tiene que hacer su propio camino»

«El ‘ahora qué’ va a durar durante mucho tiempo. La ausencia física es muy dura y cuando te has dedicado a cuidar a alguien y ya no tienes esa función, esa responsabilidad, ese objetivo de cuidar… Ella lo dice muy bien. Es un animal herido que está aprendiendo a caminar en un desierto muy complicado y cada día es un día más de superación. Yo no sé qué planes tiene, porque de verdad los desconozco, pero a lo mejor ella necesita trabajar para tener su mente ocupada. A lo mejor empieza a trabajar y tiene que volver a casa, Pero cualquier cosa que decida está bien decidida. Ella tiene que hacer su propio camino», concluía Corredera.

Hace apenas 24 horas, Paz Padilla escribía un mensaje en su cuenta de Instagram para dar las gracias por las muestras de afecto recibidas. También confesaba el profundo dolor qie siente tras la muerte de su marido. «Hoy hace una semana que perdí al amor de mi vida. Quiero agradeceros vuestro apoyo y los miles de mensajes. Me conmovió enormemente las flores que, de forma anónima, recibimos en el tanatorio», decía en su post.

«Gracias a los amigos que se desplazaron para estar conmigo en esos momentos difíciles, a esos reportajes tan bonitos y al trato tan humano. Los compañeros que cada día me dicen que me quieren y me mandan energía. He vivido una historia de amor corta pero muy intensa, se que su amor vivirá en mi para siempre», añadía.

Asimismo, la gaditana anunciaba que aún necesita tiempo para recuperarse tras el duro revés que ha sufrido. «Ahora estoy de retiro, atravesando el desierto más duro de mi vida, donde solo veo piedras en el camino. Él me ayudará a encontrar mi destino. Soy un animal herido, pero avanzando».

«Espérame que todavía nos queda una tercera oportunidad»

La despedida de Paz a su marido fue estuvo marcada por su sello personal. En su último adiós, los invitados cantaron y bailaron las canciones favoritas del abogado. Paz incluso se animó a leer un monólogo en memoria de su marido. «Yo lo dejé una vez y ahora me ha dejado él, el cabrón», bromeaba en la comida celebrada tras el funeral, en Zahara de los Atunes. Al día siguiente del funeral, Paz y su círculo más cercano participó en un homenaje a Antonio Juan en las playas de Zahara, frente al Mediterráneo que tanto amaba. Allí cantaron y bailaron, una vez más, mientras disfrutaron de una puesta de sol. Tras vivir horas tan intensas, Paz publicaba en su cuenta de Instagram una preciosa foto junto a su pareja en la que lo recordaba con un emocionado mensaje. «Siempre estaremos fundidos en uno. Espérame que todavía nos queda una tercera oportunidad«, escribió .