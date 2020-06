Una vez más, Belén Esteban ha hablado en ‘Sálvame’ de Rocío Flores, por la que siente un gran afecto. Una semana después de que ‘Supervivientes 2020’ llegara a su fin, la colaboradora ha recordado el buen concurso que ha hecho la hija de Antonio David Flores en el ‘reality’ de Telecinco.

«Rocío ha dado una bofetada con la mano abierta a Rocío Carrasco y a Fidel»

La de Paracuellos del Jarama ha hecho balance del paso de Rocío por los Cayos Cochinos. En su opinión, su actuación ha sido impecable. «A Rocío le tengo mucho cariño. He estado en contacto con ella. En el concurso he visto a una persona que conozco. He visto a una niña que no ha tenido una mala palabra ni ha consentido que se hablara mal de su madre, como cuando Avilés le quiso meter los dedos que nadie dijera nada malo de su madre», recalcaba. «Yo he defendido el concurso de Rocío porque me ha gustado. Rocío ha dado una bofetada con la mano abierta a Rocío Carrasco y a Fidel. Ella ha podido ir en contra de él y no lo ha hecho».

Belén Esteban ha revelado que tras la final de ‘SV 2020’ no pudo frenar sus deseos de mandarle unas palabras a Rocío Flores. «A lo mejor la gente lo ve exagerado, pero a Rocío le tengo muchísimo cariño. Es una chica muy noble. Yo he hablado con ella. Cuando terminó el concurso le puse un mensaje de WhatsApp: ‘Si hubieras sido mi hija me sentiría muy orgullosa del concurso que has hecho».

Al escuchar las declaraciones de Belén, Antonio David admitía que su ex y su actual pareja podrían haber pasado «algo de miedo pensando que Rocío podría hablar algo malo de ellos en ‘Supervivientes’, pero Rocío ha demostrado lo educada que es. Nunca ha hablado mal de su madre».

El frío encuentro entre Belén y Fidel Albiac en Madrid

Belén también ha contado que hace unos días se encontró por casualidad con el marido de Rociíto en la calle. Pero su cara a cara no fue en absoluto amistoso ni cordial. Ambos decidieron pasar de largo al cruzarse. «Fui a hacer unas cosas a San Sebastián de los Reyes a hacer unas gestiones con Miguel. Teníamos el coche aparcado y de repente vi aFidel Albiac. Él me vio perfectamente y yo le vi perfectamente a él, pero no me saludó y yo tampoco a él. A lo mejor yo tenía que haberle saludado, pero no me salió saludarle. Vi muy bien a Fidel, con sus cascos, hablando por el móvil. Iba muy bien arregladito», decía. La ‘princesa del pueblo’ ha revelado que conoce a la pareja de Rocío Carrasco, pero solo se han visto «cuatro o cinco veces». A la hija de Rocío Jurado, en cambio, «la he visto más veces».

Belén, emocionada tras el reencuentro entre Rocío y Olga Moreno: «¡Qué bonito!»

Asimismo, Belén ha comentado que se ha emocionado al ver las imágenes del emotivo reencuentro entre Olga Moreno y Rocío Flores después de tres meses y medio sin verse. «¡Qué bonito el reencuentro! Me encanta porque Olga adora a Rocío, la quiere muchísimo. Lo ha pasado mal. Se ha acordado muchísimo de ella y se necesitaban las dos. Necesitaban reencontrarse. Ese abrazo dice mucho. Cómo se quieren, cómo se adoran y el respeto que se tienen las dos. Qué bonito es ver en una pareja de padres separados y que las parejas quieran a los hijos del otro aunque no sean suyos». El papel de Olga no ha sido nada fácil. Olga tiene una hija con Antonio David, pero yo he estado con Olga cenando y hablando con ella. No quiero que suene mal. Olga tiene pasión por David hijo. Te puedo decir de verdad que Olga por David tiene pasión. Cuando la conocí me llevé una grata sorpresa. Hablaba de sus hijos, de David y de Lola». Y añadía: «Estoy segura de que Rocío dentro de poco dejará todo e irá a ver a su madre. El tiempo pasa y luego es muy difícil recuperar».