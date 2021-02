Omar Sánchez, pareja de la colaboradora, ha compartido una imagen que ha despertado la duda en la que toca con mimo la barriguita de su chica.

Anabel Pantoja mejor que nadie sabe cómo incendiar las redes. Nuevamente lo ha conseguido, pero no ha sido ella la encargada de publicar la imagen que ha desatado un sinfín de comentarios. Su prometido, Omar Sánchez, conseguía con su último ‘post’ despertar la duda sobre un ¿posible embarazo?

El instructor de surf ha compartido una imagen en la que toca con mimo la barriguita de su chica en un paraje natural de fondo. La instantánea pronto ha recibido muchos mensajes de sus seguidores algunos de los cuales se han divertido con ellos. «Me encanta 😍😍😍 pero luego no te molestes si Canales o Canalas te pregunta si estás embarazada, pero olé tú por ser libre para hacer lo que te dé la gana», le decía uno. También hay quien no se ha creído que vayan a ser padres: «Lo Mejor… El Amor… Y EL HUMOR 😍😂».

Hay también quien se ha mostrado tremendamente crítico con la posible intención de la pareja de sembrar la duda: «Si es falso me parecería de vergüenza que por ganar un poco de fama y me gustas en las redes sociales tengáis que hacer esto cuando hay muchas mujeres que por desgracia no pueden hacerse una foto así». Siempre activa en Instagram, por el momento Anabel no se ha pronunciado al respecto. La sobrina de Isabel Pantoja sabe bien cómo utilizar las redes sociales. Sus siempre atrevidas publicaciones nunca dejan indiferente a nadie, acostumbra a compartir ‘posts’ en los que presume de curvas, en ocasiones, prescindiendo por completo de la ropa.

Tres años de amor

Hace tan solo una semana Anabel y el ‘Negro’ -como la colaboradora llama a su prometido- celebraban tres felices años de amor. «No somos perfectos, ni queremos serlo, pero solo espero poder seguir disfrutando de este camino junto a ti», era el dulce mensaje que el canario le dedicaba a su chica. Con motivo del aniversario, la pareja disfrutó de una relajada estancia en un lujoso hotel de Las Palmas. No faltaron los baños de espuma, los masajes y la mejor gastronomía con inmejorables vistas al mar.

La pareja tenía previsto casarse el pasado mes de junio, pero la pandemia truncó por completo sus planes. Por el momento, no han confirmado la nueva fecha del enlace. Su noviazgo comenzó en febrero de 2018 y poco a poco han ido afianzando una relación que va viento en popa. Se entienden a la perfección y Anabel ha encontrado en Gran Canaria su mejor refugio donde se evade de la televisión. Además, está intentando practicar algunas de las pasiones de Omar como es el surf. El pasado mes de octubre sufrió un accidente mientras intentaba coger olas y se rompió el peroné.