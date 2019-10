15 1. La fecha de la boda: el 19 de octubre

El as del tenis y su prometida se convertirán en marido y mujer el próximo sábado 19 de octubre. Una fecha que no ha sido elegida al azar. Todo lo contrario: se trata de un día bien meditado por parte de la pareja, ya que se produce justo después de una intensa temporada de encuentros y antes de otras importantes citas en la pista. Una vez que se convierta en un hombre casado, Nadal tiene previsto regresar enseguida a las pistas. Primero, a modo de exhibición: jugará en Kazajistán ante Novak Djokovic el 24 de octubre. Dos días más tarde, el 26, participará en el Masters 1.000 de París-Bercy 2019. También intentará ganar su primer título de Maestro en las Finales ATP de Londres, que se celebrará en la capital del Reino Unido del 10 al 18 de noviembre. Adonde no podrá ir, debido a su lesión en la muñeca izquierda, será al Masters 1000 de Shanghai, que se disputará entre el 5 y el 13 de octubre.

