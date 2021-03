Un trabajador del servicio de emergencias filtró en redes sociales la muerte de Álex Casademunt incluso antes de que lo supiera la familia

Este miércoles amanecíamos con la triste noticia del fallecimiento de Álex Casademunt, de 39 años, a causa de un accidente de tráfico. A pesar de que la noticia empezó a circular a última hora del martes (cuando se produjo el accidente), no se confirmó el fallecimiento hasta la mañana del miércoles. De hecho, fue un trabajador del servicio de emergencias que acudió al lugar de los hechos quien filtró la noticia que empezó a convertirse en viral también en las redes sociales incluso antes de que la familia se enterara de la misma. Esto provocó que a lo larga de la mañana los internautas pidieran el nombre y el despido del trabajador que había revelado el hecho saltándose así el secreto profesional. Ahora, se descubren nuevos datos sobre esta polémica filtración.

La Policía ha abierto una investigación interna

La familia del fallecido está estudiando el hecho de poner una denuncia a la persona encargada de filtrar la noticia de la muerte de Álex Casademunt. La familia quiere tomar medidas en el asunto, pero no son los únicos. La Policía ha abierto una investigación interna para descubrir quien había filtrado la muerte del exconcursante de ‘Operación Triunfo’ y tomar también las medidas legales pertinentes contra él. Los Mossos, que también están investigando el siniestro, quieren descubrir qué ha ocurrido al respecto en torno la filtración tan solo unos minutos después su fallecimiento.

Además, las personas que habrían filtrado la información ya han borrado sus respectivos perfiles en las redes sociales intentando eliminar así cualquier rastro que les lleve a ellos. Pero lo que no saben (o no quieren saber) es que hay diferentes capturas al comentario donde un internauta escribía «Descansa en paz. Álex acaba de morir» en la última fotografía de Instagram de Álex Casademunt. Un mensaje que causó un gran revuelo entre los internautas que no entendían el por qué de este. Muchos usuarios de Instagram le preguntaron por qué escribía eso, a lo que esta persona reveló que una persona cercana a él y que había asistido a Álex tras el siniestro había revelado el fatídico desenlace de su muerte. Todo esto sin que la familia todavía no conociera la triste noticia.

Último adiós al extriunfito repleto de amigos y familiares

La familia del fallecido ya se encuentra en el Tanatorio de Mataró donde darán el último adiós al cantante. La misa funeral tendrá lugar en las mismas instalaciones esta tarde y después será incinerado. Se espera que a lo largo de la tarde se acerquen muchos amigos para despedir a Álex Casademunt. Compañeros de la Academia como Geno, David Bustamante o Manu Tenorio se encuentran arropando a la familia y estarán presentes en el último adiós. Chenoa, que viajó ayer hasta Barcelona, ha tenido que volver por motivos laborales.