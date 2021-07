Fabiola Martínez cuenta cómo está viviendo la mudanza a su nueva casa: «Esto es agotador»

Fabiola Martínez está sufriendo las consecuencias de estar llevando a cabo una mudanza. El que ha hecho una o varias a lo largo de su vida sabe de lo que hablamos. Y es que tener que trasladar tus enseres de una casa a otra no es algo que nos gusta hacer a nadie. Esto está sufriéndolo ahora la expareja de Bertín Osborne, que ha contado con la ayuda de una empresa de mudanza para llevar sus cajas a su nuevo hogar.

Aún así, ella se ha mostrado sincera y asegura que no puede estar pasando una etapa más complicada: «Estoy muy cansada, porque esto es agotador. La mudanza es agotadora. Es un piso diáfano, todo muy abierto, los baños están adaptados. De esta forma, la silla puede entrar. Bertín participó en la elección del piso, porque al fin y al cabo es la casa donde van a vivir sus hijos», ha explicado.

«Es mucho más pequeña que la otra. Mis hijos están en Sevilla con su padre, disfrutando del campo con su padre. Kike ha empezado ahora la terapia con caballos, quería más cuando acabó la hora. De momento, no me da tiempo de nada, porque estoy centrada en la mudanza, también estoy con el trabajo. No me da tiempo de pensar en nada más. Me vendré a vivir a lo largo de este mes», ha continuado diciendo.

Fabiola Martínez empieza una nueva vida en otra casa

Fabiola Martínez está viviendo una etapa agotadora por culpa de la mudanza, pero espera encontrar unos días para disfrutar del verano: «Espero, en agosto espero tener unos días de descanso. No tengo pensado nada, no me ha dado tiempo a planificar nada. Si tengo dos o tres días, me moveré a ver a mis amigas», dice sin saber todavía qué planes va a hacer este verano.

¿Tiene tiempo para pensar en enamorarse de nuevo?

En una conversación de lo más agradable con la prensa, Fabiola ha recibido la pregunta sobre si le apetece enamorarse de nuevo. Ella es rotunda: «Me da pereza la pregunta. Sin que te lo tomes personal. Estoy disfrutando tanto de este momento de encontrarme otra vez conmigo, recuperar cosas, al final cuando no estás en pareja tu tomas tus decisiones por ti, en mi caso por mí y por mis hijos, pero sobre todo por mí. Nosotros en la fundación lo decimos, si los padres estamos bien, nuestros hijos también lo están, eso es algo que muchas veces las personas no ven», empieza diciendo.

Además, asegura que no es necesario que le busquen pareja nada más haber terminado con una relación de tantos años: «Te separas y parece que enseguida tienes que buscar pareja, entiendo que lo necesite así, yo no. Yo si tengo pareja es porque me he enamorado, me ha llegado de alguna manera y me engancha, no tengo necesidad de buscar una pareja». Sobre si apareciera en la vida de Bertín una nueva mujer, comenta: «Si aparece una persona, estupendo, mejor para él porque estará bien, solo espero que sea bueno también para mis hijos, nada más. Eso es lo único que tendría en cuenta, el resto si esa persona le da lo que necesita y él está feliz, chapó, mejor».