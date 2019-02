10 Eva González no conoce a su sobrino

Eva González, durante la presentación de ‘La Voz’, finalmente no tuvo más remedio que reconocer que aún no había conocido a su sobrino. Francisco, el último hijo de Fran Rivera y Lourdes Montes es un desconocido para la presentadora. El pequeño nació el 8 de enero y un mes después aún no conoce a su tía más popular.