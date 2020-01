1 Preguntas sobre su familia

Aunque no ha recibido ninguna pregunta sobre su hija directamente, la prensa ha querido preguntar a Rocío Carrasco por temas más personales, a lo que ella ha respondido: «Ya he dicho antes que ha habido algunas preguntas relacionadas con temas que yo no hablo. Pero ya he dicho que el hecho de que yo no hable no significa que quien calla, otorga», ha dicho.