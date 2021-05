El amigo que no suelta de la mano a Mila Ximénez es su estilista. Pablo Mallavia ha trabajado junto a ella y ahora son inseparables.

Mila Ximénez lucha contra un cáncer de pulmón desde antes del pasado verano. La periodista anunció ante millones de espectadores que se enfrentaba al partido más difícil de su vida, sin embargo, nadie la ha soltado la mano desde entonces. Rodeada de sus hermanos, su hija y amigos que se han convertido en familia, Mila puede presumir de tener a los mejores a su lado. Aquellos que no dejan que se caiga y que levante el ánimo cuando la vida le aprieta. Entre ellos está el estilista, Pablo Mallavia, quien ejerce de bastón y quien le ha acompañado en varias de las revisiones últimamente. Son inseparables y SEMANA tuvo la oportunidad de hablar con él antes de que su gran amiga tuviera este problema de salud. Pero ¿quién es él? El estilista de Mila Ximénez ha tenido una amplia carrera en el gremio y desde el 2016 ejerce de asesor en Telecinco para las colaboradoras de ‘Sálvame’ entre las que, por supuesto, estaba Mila.

Oriundo de Cantabria, Pablo coincidió con Mila hace 7 años en los camerinos de Telecinco y tal fue su conexión que incluso se han convertido en uña y carne. Tras muchas horas compartiendo tiempo, espacio y pareceres, es inevitable hacer migas y pasar la línea de la amistad, tal y como nos lo confesó él mismo hace ya algunos meses. «Yo siempre he dicho que, a parte de ser estilista, soy psicólogo. Influye muchísimo tanto el tema de la ropa, como los colores para coordinar con el estado de ánimo de ellas. También es cierto que en muchas ocasiones me llaman, pero yo no me puedo mojar demasiado porque estoy en el medio de todas. Mila me llama, Belén me llama, Carmen me llama y yo estoy un poco en el medio. Intento siempre aconsejar o dar mi opinión, pero nunca malmeter ni meter la pata. Pero la verdad es que se llevan bien. Cierto es que son muy impulsivas a la hora de estar en plató, pero la misma capacidad que tienen para el enfado con esa rapidez, la tienen para pedirse disculpas. Son amigas«, dijo a SEMANA. Discreto y muy profesional, quien ha trabajado a su lado solo tiene buenas palabras para él, algo que también le está sucediendo a Mila ahora.

Vídeo: Europa Press

Una vez más este estilista ejerce de amigo y buen compañero para Mila, acompañándola en la que es, sin duda alguna, la batalla más dura de su vida. Es joven, pero tiene una carrera muy extensa, prueba de ello que haya trabajado en firmas de lujo, en varias cadenas de televisión y ahora sea uno de los asesores de imagen de Mediaset. En él también confía plenamente Belén Esteban, así lo demuestra que él fuera el que se encargara de asesorarla para el día más importante de su vida en los últimos tiempos, su boda con Miguel Marcos. Aunque no desveló ningún detalle de su vestido, lo cierto es que con su ayuda Belén lució preciosa en su enlace. No ha tenido nunca problema en mojarse sobre temas tan polémicos como la Reina Letizia, de quien dice que lo que más le gustan son sus bolsos y lo que menos las canas. «Lo que menos me gusta de Letizia, y lo siento aunque esté muy de moda, es el tema de las canas», dijo hace algún tiempo a SEMANA.