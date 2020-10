Esther Doña ha confesado la mala relación que hay entre ella y Tamara Falcó, de la que asegura que aún no le ha dado el pésame por la muerte de su marido, Carlos Falcó, que murió el pasado mes de marzo a causa del coronavirus.

Esther Doña ha vuelto a ofrecer su entrevista más sincera, en la que ha tenido que responder a algunas preguntas sobre la complicada relación que tiene y tenía con Tamara Falcó, la hija de su fallecido marido, Carlos Falcó. Nada más empezar, ha sido muy clara y contundente al hablar de la actitud de la colaboradora de ‘El Hormiguero’: «Tamara no me ha dado aún el pésame por la muerte de mi marido», confesaba.

Las últimas declaraciones de Esther Doña sobre Tamara Falcó muestran la nula relación que tienen: «Ni me acuerdo la última vez que hablé con Tamara Falcó por teléfono. Con la que más relación tengo tras la muerte de Carlos es con Sandra», asegura la viuda del marqués de Griñón.

Esther Doña vuelve a hablar de la nula relación con Tamara Falcó

El pasado mes de marzo, Esther Doña pasaba por el peor momento de su vida al perder a su marido a causa del coronavirus. Su muerte fue en el peor momento de la pandemia, cuando los familiares no se pudieron despedir ni siquiera de los enfermos fallecidos: «No estoy todavía preparada para este tipo de preguntas, me afecta porque se habla de mi marido, y yo lo estoy pasando fatal. Mi vida se ha desmoronado, toda mi vida giraba en torno a mi marido.

Su vida ha dado un giro de 180 grados y no puede esconder los meses tan difíciles que ha pasado. «Estoy sola, bueno, menos mal que tengo a Chloé, mi perrita. Ha sido mi apoyo desde que perdí a Carlos», dice emocionada. Los meses de cuarentena los ha tenido que pasar sola en Madrid, puesto que su familia está en Málaga.

«Yo no tengo relación con los hijos de Carlos, pero lo que sí sé es que este título está muy vinculado a las bodegas. No tiene distinción, solo ser reconocida como marquesa de Griñón. Yo he visto declaraciones de ella en las que aseguraba que le hacía mucha ilusión. Hubo una buena relación, o una relación más cercana cuando Carlos y yo empezamos la relación. Se distanció cuando nos íbamos a casar», confesaba.

El inicio de su relación con Carlos

Tamara y Esther no siempre mantuvieron una relación distante. La mujer de su padre y la colaboradora de televisión tuvieron una relación cordial. De hecho, Esther ha querido contar ahora cómo reaccionó Tamara cuando se enteró de su relación con su padre: «Me dijo Carlos que cuando empezamos la relación, habló con Tamara y le dijo que estaba conociendo a alguien. Ella le dijo que le contara y le enseñó una foto mía. Le dijo ‘papi, es que me encanta para ti’, la mala relación fue a raíz de la boda, ahí nos distanciamos».

Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre el funeral que le iban a hacer a Carlos Falcó tras su fallecimiento. Aunque en un principio el acto iba a ser el 28 de septiembre, la situación del país obligaba a posponerlo: «La verdad es que a mi los que me iban a avisar por el funeral de mi marido eran los albaceas, no los hijos. Nadie me ha avisado nada. Pensamos hacer el funeral el pasado 28 de septiembre, tanto los hijos como yo. No se hizo, porque también falleció Jaime Carvajal», explicaba. Reconoce que no sabe nada sobre la nueva fecha.

Todavía no se ha resuelto la herencia

Todavía es pronto para haber resuelto la herencia, y así lo deja claro Esther Doña: «La herencia no se ha repartido nada, eso lleva su tiempo, y ahora con la pandemia todavía más. La herencia lo llevan los abogados, estoy satisfecha de lo que decidió mi marido y espero que se cumpla la voluntad de mi marido. A él no le gustaría cómo está la relación de sus hijos conmigo. Él podía suponer, ha pedido siempre a nuestros amigos más cercanos que me protegieran. Nuestros amigos lo están haciendo», dice sincera.

No puede evitar emocionarse al hablar del marqués de Griñón, aunque se ha hablado mucho sobre su actitud ante la pérdida de su marido. Ella ha querido explicar cómo fueron los últimos días de vida: «Me emociono, porque me parece muy frívolo hablar de la herencia, lo que me gustaría estar con él aquí. No le he cogido de la mano. Ha sido una despedida dura. Tuvimos la suerte de que cuando él estaba en el hospital hablábamos por videollamada, él estaba súper ilusionado. Él quería ir a México cuando saliera del hospital. Las últimas palabras prefiero quedármelas para mí».