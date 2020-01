Hay temas que aunque hayan pasado muchos años todavía siguen haciendo mella en el interior de Isabel Pantoja. Por este motivo, la tonadillera llamó en directo a Raquel Bollo mientras estaban en ‘Sálvame’ para pedirle, por favor, que no hablaran de un tema que todavía le sigue haciendo daño. Pantoja no se esconde y cuando hay algo que le molesta, no le importa en descolgar el teléfono y llamar a quien sea necesario para vetar un tema de conversación. Y es que después del contrato millonario que firmó con Telecinco, la tonadillera no tiene ningún problema en hacer las peticiones que sean necesarias para su propio bienestar.

1 El dolor de Isabel Pantoja por Paquirri ‘Sálvame’ rescató este martes fotografías del pasado de Isabel Pantoja, de la publicación ‘Superviviente Pantoja’, entre las que se encontraban imágenes junto a Paquirri, el que fuera el amor de su vida, según ha dicho la tonadillera en multitud de ocasiones. Algo que no ha hecho ni pizca de gracia a la artista. 2 Unas fotografías que tienen recuerdos dolorosos para la tonadillera ¿El motivo? Que meses después de las fotografías Paquirri fallecía tras una grave cornada. Antonio Montero contó que fue en ese preciso instante cuando las fricciones entre la familia comenzaron a aparecer, hasta llegar al punto de que se destruiría la relación entre los Rivera y los Pantoja. 3 Las palabras de Antonio Montero hacen estallar a Isabel Pantoja «Cuando murió ya había muchas fricciones entre la familia de Isabel y la familia de Fran. De hecho, Isabel tuvo varios problemas con su marido antes porque ella dejaba que sus hermanos montasen en su caballo y hacía que el hermano de Paquirri llevase a su perro a la peluquería. Eso lo ha contado el propio Antonio Rivera. Todo esto ha generado lo que pasa hoy en día en la familia, que Isabel aún no le ha dado a sus hijos los trastos de torear. Esto no es una leyenda» fueron las palabras del colaborador de ‘Sálvame’. 4 Raquel Bollo recibe la llamada de Pantoja Fueron esas palabras del periodista la que hicieron que Isabel Pantoja descolgara el teléfono y llamara a Raquel Bollo, muy enfadada. De hecho, se escuchaban los gritos de la tonadillera desde el plató del programa. 5 La petición de la tonadillera «Que por favor, por favor, por favor, que no se hable más de Paquirri y menos en ese momento y decir ese tipo de cosas porque duelen«, ha dicho Raquel Bollo tras la llamada de Isabel Pantoja en pleno directo. 6 Bollo defiende a su amiga «La persona que me ha llamado, hasta día de hoy no ha dado la versión. Todo el mundo ha dado la versión y ella todavía no ha dado ninguna. A lo mejor si se escuchara la versión de ella, cambiarían. Porque en la historia siempre hay dos versiones», ha dicho Raquel Bollo en defensa de su gran amiga Isabel Pantoja después de que además la intentara calmar vía telefónica.