La relación de amistad entre Mila Ximénez y Belén Esteban pende de un hilo. La concursante de la última edición de ‘Gran Hermano VIP’ está muy enfadada con la Esteban ya que asegura que esta ha criticado su concurso cuando ella estaba dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Mientras la sevillana luchaba por mantenerse estable cada semana durante su encierro en la casa de GH VIP, Belén Esteban fue una de las personas más críticas con ella.

Fue entonces cuando Mila concedió una entrevista en la que habla de las duras palabras que Belén Esteban ha tenido sobre ella durante los tres meses que ha durado su concurso. Una entrevista a la que Belén contestó en ‘Sálvame’ y aseguró que «No me he vengado de Mila. He sido libre y a veces podía haber hablado más, pero no lo he hecho porque desde que empiezo a hablar de Mila las redes están ‘papapám’ con lo de Mila, diciendo que me estaba vengando».

Ahora, y después de unos meses sin verse las caras y de pasar de ser las mejores amigas a unas auténticas desconocidas, Belén Esteban y Mila Ximénez se enfrentarán en el cara a cara más esperado. Os desvelamos la fecha.