En SEMANA, Aitana y Sebastián Yatra ya no se esconden: sus últimas fotos juntos

El romance entre Aitana y Sebastián Yatra va viento en popa. Desde que la cantante rompiera su relación con Miguel Bernardeau, el pasado mes de diciembre, la cantante es feliz al lado del colombiano. Juntos forman una de las parejas más famosas del panorama musical, y también del corazón. Recientemente se han dejado ver juntos en Estados Unidos, cuando acudieron a la boda de Lele Pons y Guaynaa, que se celebró a principios del mes de marzo en Miami. Aquel enlace se convirtió en la celebración del año, a la que acudieron numerosos rostros conocidos de la música. A su regreso del continente americano, la pareja ha aterrizado en Madrid, donde han vuelto a ser vistos en público. En el nuevo número de SEMANA, ya a la venta en quioscos y supermercados de toda España, podrás ver las fotografías más recientes de ambos, mientras disfrutaban de un romántico paseo por la capital.

En el interior de tu revista favorita podrás ver las instantáneas de Sebastián Yatra y Aitana disfrutando de una tarde de paseo en el centro de Madrid tras haber realizado juntos unas compras. Ataviados de manera informal, los artistas se mostraban sonrientes y muy relajados en su salida al aire libre. Risas, confidencias, mucha felicidad. Las fotos que te mostramos en SEMANA no dejan lugar a dudas: están felices y muy compenetrados.

Con una sonrisa permanente y deshaciéndose en gestos de cariño el uno con el otro, el colombiano y la catalana disfrutaron de una jornada urbana en la que, tras irse juntos de tiendas, derrocharon muestras de afecto en público. Poco les importaban las miradas indiscretas de los transeúntes que, al verlos, los observaban sorprendidos al ver a dos rostros tan conocidos del mundo del espectáculo.

No es la primera vez que SEMANA es testigo de los encuentros de Sebastián Yatra y Aitana en público. Hace una semanas, sin ir más lejos, los pillábamos durante una escapada a la montaña. Fue el pasado mes de enero cuando los pillamos en una estación de esquí de Baqueira Beret para disfrutar juntos del deporte blanco.

Tan bien va el idilio que el pasado lunes, Yatra confesaba en el plató de 'La Resistencia' cuántas relaciones sexuales ha tenido en el último mes. "Relaciones sexuales en el último mes", le espetaba David Broncano. "Yo perdí la cuenta", dice el cantante ante la sorpresa del presentador y del público. "¿A qué altura del mes perdiste la cuenta?", le pregunta entre risas Broncano. "No, no... no sé... más de... ¿En el último mes? Pues por ahí que veintitantas...", respondía el cantante, entre risas. A estas alturas, ya no hay nada que esconder. Ninguno de ellos ha proclamado el amor que sienten el uno hacia el otro en público, pero las palabras... y las imágenes que publicamos en SEMANA hablan por sí solas: Para Sebastián, Aitana es la niña de sus ojos.