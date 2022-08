Este verano conocíamos la nueva mujer que había enamorado a Elías Sacal tras su ruptura con Mar Flores. Desde el mes de junio la cantante y ex integrante del grupo Lollipop, Roberta Ruiu, y el empresario mexicano comenzaban a acudir juntos a fiestas y a posar en fotografías que poco después se convertían en noticia. Están felices, dando igual la diferencia de edad que les separa -12 años- y no han dejado de viajar durante sus días de asueto. Así lo demuestra su hoja de ruta, un alto tren de vida que no es apto para todos los bolsillos y que prueba que la economía de ambos funciona a las mil maravillas. Costa Esmeralda, Cerdeña, Isla de Capri, Saint-Tropez…son muchos los puntos del mapa que han visitado ya sea en barco, en avión privado o en coches de lujo, imágenes que no han pasado desapercibidas y que te mostramos a continuación.

Aunque Elías procuraba mantenerse en un segundo plano, desde que ha iniciado un romance con Roberta algo ha cambiado en él. Posa con amplias sonrisas, no le importa que sus planes vean la luz y se ha convertido en todo un instagrammer. Juntos han visitado numerosos rincones, entre otros, los concurridos por yates de magnates, donde incluso se puede ver a rostros conocidos como Leonardo DiCaprio o George Clooney. Los amigos de la pareja se alegran profundamente de que hayan dado el paso y de que lo suyo esté funcionando tan bien, algo que no solo muestran delante de las cámaras, sino también tras ellas. Aunque en un principio intentaban ir con pies de plomo, ahora disfrutan al máximo de lo que les une sin miedo alguno a ser vistos.