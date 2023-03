El momento 'tierra trágame' de Gerard Piqué cuando 'aparece' Shakira en la Kings League

Este fin de semana, Gerard Piqué vivió una de sus tardes más gloriosas: la Final Four de la Kings League en el Camp Nou de Barcelona. El estadio estaba hasta los topes y, además, más de dos millones de usuarios siguieron el evento a través de plataformas como YouTube y Twitch. Este campeonato, organizado junto a Ibai Llanos, ha sido uno de los eventos deportivos de este fin de semana. Un evento millonario que no ha hecho que darle más que alegrías al futbolista, que precisamente colgó las botas de jugar en el mismo estadio el pasado 5 de noviembre. Desde entonces, su vida ha dado un giro de 180 grados, marcada sobre todo por su separación de Shakira.

Sin embargo, y a pesar de ser su gran día, Piqué no pudo evitar que la de Barranquilla se colara en el campo y algunas de sus frases más míticas como 'sal-pique' o 'clara-mente' fueran entonadas por todo el público. El catalán aterrizó en el estadio en helicóptero para presidir un show por todo lo alto en el que actuaron los raperos españoles Skone, Chuty, Gazir y Bnet, sin imaginarse el momentazo que iban a protagonizar. No te pierdas el siguiente vídeo. ¡Corre y dale al play!

Los hijos de Piqué y Shakira no se perdieron este evento en el que sonaron algunas estrofas de Shakira

Vídeo: Redes sociales

Durante el evento deportivo, se pudo disfrutar de una 'pelea de gallos' donde los diferentes cantantes hicieron alusión al éxito de Shakira con Bizarrap, Music Sessions, Vol. 53. Una canción que ya ha dado la vuelta al mundo y que también aterrizó en el Camp Nou ante un Gerard Piqué impasible ante esa situación. Un momento en el que los más de 90.000 asistentes no dudaron en gritar y vitorear ante lo que acababan de escuchar. 'Clara-mente', 'Dos de 22', 'Pa tipos como tú' o 'Sal-pique' son algunas de las palabras que estos raperos incluyen en sus temas y que hacen que todo el público se anime durante la previa al partido.

Gerard Piqué llegó acompañado de sus hijos, Milán y Sasha, por lo que este momento 'tierra trágame' no le habría sentado del todo bien. De hecho, él fue el primero que dijo en una reciente entrevista que intentaba hacer todo para proteger a sus hijos. Sin embargo, los hijos de la pareja tuvieron que hacer frente a estas estrofas ante un Camp Nou hasta los topes. No es la primera vez que son conscientes del éxito y de todo lo que significa la canción de la colombiana con Bizarrap, ya que no dudaron en viajar con ella hasta Miami para acudir al show de Jimmy Fallon donde también bailaron al son de este tema que sigue dando mucho de que hablar.

El éxito del futbolista ante más de 92.000 personas

Antes de terminar el evento, Gerard Piqué quiso agradecer a todos los asistentes haber estado presentes en la primera Final Four de la Kings League, el torneo que le ha dado un sinfín de alegrías en un momento delicado de su vida: "Creo que la gente se lo ha pasado muy bien, que era de lo que se trataba. Ha sido una noche de locura, para disfrutar. Es el inicio de algo muy bonito. Hay que repetirlo, no sé si en el Camp Nou o en otro sitio. Esto no ha hecho nada más que empezar", dijo. Unas palabras que también estaban dedicadas a su actual pareja, Clara Chía, que se encontraba entre los asistentes. Aunque acudió de incógnito y procuró pasar desapercibida, aunque al finalizar el evento se la vio abandonar el Camp Nou junto al exfutbolista. Un encuentro que captaron las cámaras, pero que ambos trataron de evitar a toda costa durante el desarrollo de la gala.