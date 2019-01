El cara a cara entre Mónica Hoyos y Miriam Saavedra: Reproches, insultos y gritos

El cara a cara más esperado de la televisión se ha producido este sábado 19 de enero en ‘Sábado deluxe’. Miriam Saavedra y Mónica Hoyos se han reencontrado en el programa de Telecinco y han ajustado cuentas después de su paso por ‘GH VIP 6’.

La ausencia de Mónica en la final de ‘GH VIP 6’

Mónica Hoyos ha explicado que después de su salida de ‘GH VIP 6’ se aisló porque se encontraba abrumada por cómo se encontraba su familia y su hija. “No fui a la gala final por mi hija, hay cosas que están por encima del bien y del mal”, reconoce la peruana.

Mónica valora el papel de Miriam en ‘GH VIP 6’

La ex de Carlos Lozano ha reconocido que el personaje televisivo que creó Miriam Saavedra en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez no le gusta: “No me parece la ganadora del programa, no es la persona justa para ganar. Se agarró a un papel“.

Hoyos cuestiona los abortos de Miriam Saavedra

El momento más tenso de la noche llegó cuando los colaboradores del programa mencionaron, de pasada, el aborto que había sufrido Miriam Saavedra. Hoyos cuestionó la veracidad de las palabras de la princesa inca, algo que no le sentó bien y estuvo a punto de derramar alguna lágrima.

Antonio Rossi aseguró que Hoyos no estaba actuando bien al hablar en un tono despectivo del aborto de Miriam y la acusó de haber entrado “a saco” al tema. “Si lo cuestionó Carlos, como no lo voy a cuestionar yo“, replicaba Hoyos.

Insultos y reproches

“Eres una básica, reventada“, le espetaba Saavedra a Hoyos.

Miriam gana la corona inca

Finalmente, fue Miriam Saavedra quien se quedó con la corona de princesa inca.

“Serás una trepa”

“Siempre serás una trepa. Habrás ganado un concurso pero eres una trepa. Cuando has empezado no ha sido en un casting, o que un productor te haya descubierto. Has hecho un victimismo barato en España. No te odio, no te gusta que te digan la verdad“, finalizaba Hoyos.

