La muerte de Verónica Forqué ha conmocionado a todos. De hecho, han sido muchos los compañeros de profesión que han reclamado más medios para la salud mental tras su suicidio. Y es que la actriz ya desveló hace semanas que «no podía más y que necesitaba descansar», declaraciones que demostraban el mal momento al que hacía frente. Un bajón que comenzó en el año 2014, pues tras la separación de Manuel Iborra falleció su inseparable hermano, Álvaro Forqué. Esta pérdida dejó un grandísimo vacío en la actriz, ya que era su único hermano y ambos tenían una relación inquebrantable. Tanto que meses después de su fallecimiento ella todavía cogía el teléfono para llamarle, sin pensar entonces que ya no había nadie al otro lado.

«Estoy triste porque he perdido a mi hermano Álvaro en diciembre, y eso es difícil de asumir. Solo éramos los dos y estábamos muy unidos, pero lo más duro fue tener que darle la noticia a mi madre, que tiene 91 años. Algo para lo que nadie te prepara. No lo hemos hecho oficial porque preferimos pasar el duelo en familia«, comentó Verónica Forqué en aquel momento. No escondió lo difícil que era para ella el día a día sin él, siendo su muerte uno de los golpes más duros que había recibido hasta ese momento. Tras confirmar lo cuesta arriba que se le estaba haciendo este duelo para ella y su círculo más íntimo, Verónica Forqué contó cómo era Álvaro con aquellos que más quería. «Cómo será que yo todavía levanto el teléfono para llamarle, para hablar con él. Álvaro era un ser adorable, al que todo el mundo quería mucho porque era muy positivo y muy sociable», dijo en ‘Diez minutos’.

Nadie imaginaba que días después de aparecer en ‘MasterChef Celebrity’ se confirmaría este triste final para una de las grandes actrices del cine español. Después de unos días en los que estaba desaparecida a pesar de los compromisos profesionales que tenía, se han descubierto los terribles insultos que afrontó durante su participación en el talent culinario. No fue fácil para la artista gestionar una situación así, mucho menos si se tiene en cuenta que vivía sumida en una fuerte depresión desde hacía años.

La separación del que fue el amor de su vida tras más de tres décadas juntos, así como la muerte de su hermano Álvaro marcaron un antes y un después en su vida. Desde ese momento, Verónica Forqué no volvió a ser la misma. Se apoyó en su hija, en amigos y en el trabajo, ámbitos que le ayudaron, pero que para ella no han sido suficiente. SEMANA ha podido confirmar horas después del fallecimiento de la artista que Verónica Forqué será incinerada este martes 16 de diciembre en el crematorio de El Escorial y además, la familia ha expresado su deseo de velarla en el Teatro Español. Está previsto que sea este miércoles de 11 a 16 horas se abra allí una capilla ardiente, tal y como ha confirmado su familia.