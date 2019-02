La madre de Cristiano Ronaldo sufre cáncer de nuevo: ‘Lucho por mi vida’

No corren buenos tiempos para Cristiano Ronaldo. Después de que el astro del fútbol visitase hace pocas semanas nuestro país por sus problemas con Hacienda y tras el reciente fallecimiento de su suegro, Jorge Eduardo Rodríguez, ahora conocemos un nuevo golpe para la familia.

Su madre, Dolores Aveiro, de 64 años, ha confesado que sufre cáncer de nuevo y lo ha hecho en un conocido programa de la televisión lusa. “Estoy luchando por la vida”, han sido sus palabras. La madre del jugador de la Juventus de Turín, que mantiene una relación muy estrecha con su hijo, padece cáncer de pecho.

Hace más de diez años también se enfrentó a esta enfermedad, concretamente en 2007. Esta vez ha sido operada en Madrid, tal y como ella misma ha contado. Explicaba que nadie conocía esta nueva operación y que ha tenido que recibir radioterapia.

A pesar de la enfermedad, Dolores continúa inmersa en sus proyectos profesionales. Recientemente presentaba su nueva línea de aceites y vinos en Lisboa donde realizaba algunas declaraciones a la prensa. Tuvo tiempo de explicar cómo es su relación con la pareja de su hijo, Georgina Rodríguez. Negó que se llevaran mal, como muchos medios han publicado, y afirmó lo siguiente: “La quiero muchísimo. Si ella está bien con mi hijo y él está bien con ella, soy feliz”, contaba. Asimismo añadía que no le importaban los rumores que hablaban de una mala relación.También habló de una posible boda entre la pareja y dijo que lo que ambos decidan bien está. “Si se casa, casado. Si no se casa, no casado”, reconocía.

Respecto a un polémico tema que envuelve a su hijo, el caso de la joven que le acusa de una supuesta violación, Kathryn Mayorga, fue contundente: “Ya sabía que no iba al hotel a jugar a las cartas”, dijo.

