La modelo y colaboradora de televisión está pasando unos días en el pueblo en compañía de su madre, Lucía Pariente, desde donde ha compartido su momento más divertido.

Alba Carrillo está disfrutando al máximo el verano más atípico. Aunque acude al plató de ‘Ya es mediodía’ para cumplir con su labor de colaboradora de televisión en la sección de corazón de dicho programa, la modelo siempre encuentra un hueco para disfrutar de unos días de relax y desconexión en familia.

Por todos es conocida la gran relación que tiene Alba Carrillo con su madre, Lucía Pariente, por lo que no duda en acudir algunos días a su pueblo para descansar. Desde allí ha compartido el vídeo más divertido junto a su madre y la nueva mascota de la casa, un perrito al que han llamado Fresh, en honor a su programa.

Con este nuevo perrito, Alba ha compartido lo bien que se lo pasan, organizando sus propias carreras por las calles del pueblo: «Va a comenzar la carrera🤦🏼‍♀️ Por un lado con 650 gramos de peso y una esponjosa cabellera… El leoncito de Gredos. Al otro lado y con… ejem kilos de pandemia y mucha vitalidad… La súper abuela patitas de acero… Quién ganará? Hagan sus apuestas💰😅🤔🙄👵🏼🦁🏁», anunciaba divertida.

Justo después de celebrar la Primera Comunión de su hijo, Alba anunciaba que tenían nuevo miembro en la familia: «Y llegó Fresh», escribía emocionada. Desde ese momento, la modelo no ha podido evitar mostrar su emoción y no ha parado de compartir instantáneas junto a su perrito. No es el único perrito que tiene Alba Carrillo, ya que desde hace unos años no parar de compartir los momentos que pasa junto a su perrito Lunes.