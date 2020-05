Las redes sociales nos permiten estar conectados con los famosos y ser testigos de su día a día. Podemos interactuar con ellos, una facilidad que no todo el mundo aprovecha del mismo modo. De hecho, hay perfiles que tan solo se dedican a criticar o mostrar una actitud negativa desde una cuenta anónima. En el universo 2.0 reciben el nombre de haters y Laura Escanes los ha sufrido en primera persona, tanto es así que en más de una ocasión se ha rebelado contra ellos y ha terminado respondiéndolos. Sin embargo, esta semana ha sido diferente. La influencer ha decidido tomárselo con mucho humor y la ha respondido a través de sus stories, protagonizando una divertida guerra virtual con su peor enemiga. Ella se hace llamar ‘Irma’, una conocida seguidora de Laura Escanes que parece ser una habitual entre sus comentarios y a la que ha contestado directamente en más de una ocasión.

En especial, en las imágenes en las que la hija de Escanes y Risto Mejide posa de frente mirando a cámara, pues la joven ha optado por no enseñar su rostro y siempre recurre a cubrirla con un emoji. Un emoticono con el que parece no estar de acuerdo este follower y así se lo hace saber en todos los correos electrónicos que le manda a Laura. Aunque no es la primera vez que se dirige a ella a través de sus stories, desde hace algunas semanas ‘Irma’ estaba desaparecida, por lo que ha querido dedicarle varias imágenes a este usuario con un tono que ha hecho reír a muchos de sus seguidores. Un gesto con el que Laura Escanes demuestra que tiene muchísima personalidad y, sobre todo, que no está dispuesta a que nada de esto le afecte ni un ápice. Lo hacía evidente con unas imágenes publicadas en su perfil de Instagram en las que hacía público el comentario de otro seguidor que añoraba las críticas de la famosa ‘Irma’.

En ella, aparece en bikini la influencer junto a su pequeña con este emoji que preserva la intimidad de su hija, un momento que ha servido para que este seguidor comente a Laura: «Esperando a Irma a ver qué dice de Roma. Bellísimas las dos, aunque nunca veamos la carita, pero por su postura está feliz de estar con sus papis». Un comentario al que ha respondido Laura con «¿dónde estará Irma?» y al que se autocontestado en su storie haciendo público el nuevo mensaje que acaba de recibir por su parte. «Horrible la foto con bikni rosa que se ve la etiqueta con tu hija y un emoji en la cara. Con esas patas flacas largas que tenéis. De peor mal gusto, imposible. Loca de remate», escribe ‘Irma’.

No obstante, este solo ha sido el primero de los comentarios, pues tras él Laura Escanes ha seguido publicando imágenes dedicadas a este seguidor tan conocido en su red social. «Irma ha vuelto. Mira Irma…Aquí se me ve más la etiqueta», ha escrito la exitosa influencer junto a una fotografía en bikini en la que se le ve la etiqueta de la parte superior, un detalle que, al parecer, no ha pasado por alto en sus redes sociales. Tras este storie la esposa de Risto le ha hecho un montaje de ella misma con emojis hechos especialmente para ella: «Irma he hecho esto para ti». Minutos después ha confesado que se comunica con ella a través de emails y, además, ha dicho que durante todo el día tan solo grabará stories con un emoji animado en su rostro, siendo este su particular homenaje a ‘Irma’.

«Hoy mis stories van a ser así. Estoy eligiendo la ropa, tengo que hacer unos recados…así que nada. Bon día», ha dicho con total naturalidad a su más de un millón y medio se seguidores. Aunque, por el momento, no ha desvelado si ha habido contraataque por parte de Irma, lo cierto es que la actitud de Laura Escanes ha sido muy aplaudida entre sus seguidores. Consideran que lo más acertado es restar hierro a este asunto y que de esta manera ‘Irma’ podría dar un paso atrás en su particular batalla con la influencer.

Ver esta publicación en Instagram AMORE❤️🦋🐠🐬💐💫🌈 Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes) el 15 May, 2020 a las 6:15 PDT

Aunque Laura se ha centrado en estos comentarios, esta imagen está repleta de otros mensajes que sí aplauden la bonita instantánea de Escanes. En tan solo unos días ha alcanzado más de 147.000 likes y casi 500 comentarios, lo que demuestra que la mayoría de sus followers están encantados con que esta fotografía tan tierna haya visto la luz. Muchos de ellos son positivos y es que, afortunadamente, casi todos los mensajes que recibe son positivos tanto hacia ella como hacia su familia.