Belén Esteban ha desvelado cuál es la pensión que recibe de Jesulín de Ubrique para su hija en común desde que se separaran

A pesar de que ahora uno de los temas más candentes de la actualidad es el documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, todavía hay muchos más personajes públicos que están en el foco mediático. Precisamente este martes en ‘Sálvame’ estaban hablando de este tema y Belén Esteban ha hablado de su separación con Jesulín de Ubrique. Ha sido cuando ha revelado la pensión que el torero le da a la colaboradora de televisión desde que estos se separaran para la hija que tienen en común. Belén Esteban confiesa el dinero que cobraba para la manutención de su hija.

Belén Esteban estalla una vez más contra Jesulín de Ubrique

Belén siempre tiene a su hija en el pensamiento y tras vivir un testimonio tan desgarrador como el de Rocío Carrasco, quien asegura estar pasándolo fatal por sus dos hijos, Rocío y David, no ha podido evitar extrapolar ese hecho a la situación que él vive con el padre de su hija, Jesulín de Ubrique. Hay que recordar que Belén también lleva años en una batalla mediática contra el padre de su hija y contra la mujer de este, María José Campanario, aún así ha querido dejar claro que la situación no es la misma ni por asomo.

Una vez más, Belén Esteban ha estallado contra el padre de su hija por la poca relación que este mantiene con su hija y ha querido revelar incluso el dinero que le paga por la manutención de la misma. «Aquí no se ha hablado de malos tratos de Jesulín, porque no. Ojalá Jesulín hable de lo que yo he defendido siempre. ¿Saben ustedes de qué? De la atención a la niña. A mí, Jesús Janeiro me da desde el primer día lo que me tiene que dar. A mí no, a su hija. 1200 euros«, ha confesado la de Paracuellos del Jarama.

La colaboradora de televisión le pide al torero que hable y cuente su versión

A pesar de esto, la colaboradora de televisión le ha mandado un recadito al torero y le ha pedido que haga público su testimonio: «Ni Jesús ni yo hemos tenido denuncias por maltrato nunca, problemas con los hijos por cosas… Pero lo que estoy deseando es que hable de por qué tiene esa dejadez«. Además, ha dejado un halo de misterio sobre el motivo por el que Jesulín no habla tras su separación con la Esteban: «¡Qué lo haga! Yo no voy a decir por dinero, porque soy coherente y muchas veces me he sentado a contar mi vida pagándome, sí. Ojalá él lo hiciera. Háganse una pregunta: ¿por qué no lo hace?», ha sentenciado visiblemente afectada al revivir todos los recuerdos con Jesulín.