Diego Matamoros está en su mejor momento. Hace apenas unas semanas, el hijo de Kiko Matamoros confirmaba su relación con Carla Barber después de muchos rumores que apuntaban a esta nueva ilusión. Después de confirmar que su nueva felicidad tiene nombre y apellidos, Diego se atrevió a meterse en un quirógano para someterse a una operación de abdomen. Los resultados los mostraba orgulloso en uno de sus últimos vídeos de ‘Mtmad’.

Pues bien, después de reconocer que está «encantado de la vida» junto a Carla, Diego Matamoros ha dado un giro en sus vídeo para abrir las puertas de su armario y enseñar algunas de las prendas que tiene, así como el precio por las que las adquirió. «Tengo un problema… tengo pasión por los zapatos, tengo un montón. Me las compro y no me las pongo», explica avisando de lo que vamos a encontrar en su ropero.

Nunca ha enseñado el zapatero que tiene bajo la cama

El hermano de Laura Matamoros ha querido enseñar una de las zonas de su casa que nadie ha visto hasta el momento: «Esto es lo que hay debajo de mi cama», empieza diciendo. Y es que Diego cuenta con una cama que tiene almacenamiento debajo, por lo que aprovecha ese espacio para meter todas las cajas de zapatos que tiene. «Aquí tengo una colección de todo, de zapatos, de zapatillas…», explica.

El primer par de zapatos que ha enseñado explica que lo tiene en tres colores. «Son unas zapatillas que me encantan, pero me las habré puesto dos veces, de hecho no tiene ni la suela manchada. Valen como 300 y pico euros», explica. Sabiendo ya que tiene tres pares de zapatillas como estas, hay que decir que solo en este calzado ha invertido unos 900 euros aproximadamente.

Ha mostrado también unas zapatillas tipo bota de Yves Saint Laurent azul eléctrico que también tiene nuevas. Asegura que el hecho de tenerlas debajo de la cama hace que se olvide de ellas y casi ni se las ponga. Aunque no ha desvelado el precio, su valor puede estar en los 900 euros.

Estas zapatillas le costaron unos 300 euros (y tiene tres pares)

Unas Yves Saitn Luarent que cuestan 900 euros aproximadamente

Pero Diego Matamoros no solo ha querido mostrar el calzado que se pone cuando hace planes más sport. Y es que ha demostrado ser un enamorado de los zapatos, entre los que está también los más arreglados. Esos que se pone para ocasiones más especiales. Aunque tiene muchos, sus preferidos son unos mocasines de cordones de Prada. No ha querido desvelar el precio, pero podría rondar los 700 euros el par. «Son muy cómodos y es el que más me gusta», decía.

Su zapato preferido para el verano

En su zapatero también cuenta con su zapato preferido para el verano. Se trata de unos mocasines marineros de Dolce & Gabbana, que no se quita durante esta época del año porque asegura que son muy cómodos. Diego Matamoros tiene incontables pares de zapatos y todos ellos son de firmas de lujo muy reconocidas.