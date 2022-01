Después de numerosas idas y venidas, así como un sinfín de enfrentamientos cruzados entre Terelu Campos, Carmen Borrego y Alejandra Rubio, parece que la paz ha llegado a la vida del clan Campos. El día de reyes se produjo la reconciliación definitiva entre las hijas y la nieta de María Teresa Campos y quisieron hacer partícipe de su felicidad a todos y cada uno de sus seguidores con una divertida foto. Este sábado, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha dado todos los detalles de este esperado reencuentro y ha confirmado que todavía tiene una conversación pendiente con la colaboradora de ‘Sálvame’.

Terelu Campos ha explicado este sábado en ‘Viva la vida’ que su encuentro con Carmen Borrego fue un momento de completa normalidad entre ellas, aunque ha confesado que su hermana estaba un poco nerviosa puesto que iba a estar con algunos amigos a los que no veía desde que comenzó el conflicto familiar. La colaboradora del programa presentado por Emma García también ha querido dejar claro que todavía no se han sentado a hablar de los temas importantes, aunque este acercamiento sienta las bases para que su relación vuelva a ser la de antes.

Carmen Borrego llegó a su casa para poder estar presente en la comida familiar. Se sentaron en la mesa y todos disfrutaron de una agradable jornada en familia. Sobre esto, Terelu Campos incide en el hecho de que su hermana ese día estaba especialmente graciosa y relajada. «Nos reímos con ella que no te puedes ni imaginar… Hay un momento en el que digo que nos hagamos una foto y dije de hacernos una foto cachonda y era como todas tirándonos del pelo», relataba entre risas.

El bonito detalle de Carmen Borrego con Terelu Campos

Si hay una prueba fehaciente de que las Campos vuelven a ser una piña es el detalle que tuvo Carmen Borrego con su hermana. En concreto, Terelu Campos, con una sonrisa de oreja a oreja, ha explicado que a pesar de los problemas que han tenido este año, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha vuelto a tener con ella un gran detalle. «Le da pena que me levante la mañana de reyes y no haya nada bajo el árbol para mí, por eso vino la noche de antes y dejó allí sus regalos para que al despertar yo también tuviera mis reyes», contaba. Sobre el presente, la hija de María Teresa Campos ha mostrado el anillo de bisutería de una firma muy conocida que le ha regalado su hermana. Por su parte, la que fuera presentadora le ha regalado ropa que la colaboradora de ‘Sálvame’ le había pedido.

«Lo antinatural en mi familia era lo que había pasado (las discusiones en platós) y lo que estaba ocurriendo eso a mí no me había pasado jamás. Una cosa es lo que sucede en privado y otra es cuando se extrapola a lo público, la pelota cada vez crecía más. Esto no quita que tengamos que hablar, tenemos que hablar en privado y con una postura cercana», insiste en recalcar.