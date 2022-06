Dentro de apenas unas horas, Vania Millán se vestirá de blanco para darle el ‘sí, quiero’ a su novio, el doctor Julián Bayón. La pareja, comprometida desde hace tiempo, tuvo que posponer su enlace tras el estallido de la pandemia y las restricciones que esta supuso para la celebración de reuniones. Ahora, tras una larga espera, la que fuera Miss España en 2002, lo tiene todo listo para convertirse en una mujer casada. Pero, ¿cómo será su vestido? ¿Quiénes serán los invitados a la boda? ¿Dónde tendrá lugar en enlace? Ha sido la propia modelo la que ha revelado algunos detalles sobre este día tan importante.

Vídeo: Redes sociales

Vayamos por partes. La más destacada de todas: el vestido. ¿Irá clásica o se atreverá a lucir un modelo vanguardista? Vania Millán irá de blanco, como es tradición. Y aunque ha confesado que «dentro de los vestidos de novia hay muchos estilos», en esta ocasión todo parece indicar que cambiará completamente de registro y llevará un vestido de novia muy distinto al que lució en su primera boda, con René Ramos. Cuando se casó con el hermano de Sergio Ramos -el 20 de julio de 2014- eligió un diseño de encaje y tul, muy romántico y ligero. Este sábado podría presumir de su bonita figura con un modelo completamente distinto.

En cualquier caso, está claro que se trata de un vestido de novia «bonito» y personalizado según sus gustos con el que quiere sorprender a sus invitados. Se sabe que es de una marca ucraniana. «Ya me quedan unos días!!! Y hoy como prometí quiero hablaros un poco más de el Atelier que se ha encargado de mi vestido!!!», ha contado en sus redes sociales. «La verdad es que lo conocí por recomendación y después de todo un tiempo mirando su IG me encantó todas las marcas y estilos que vi que podía encontrar allí… Desde el estilo más boho al más princesa… marcas top dedicadas a vestir novias… y todo en el mismo lugar, algo que agradecí porque últimamente lo que me falta es tiempo! Como Atelier dedicado tanto a novias como vestidos de fiesta saben recomendarte y como en mi caso si es necesario personalizar tu vestido».

Sobre los invitados que asistirán a la ceremonia no cabe duda de que estarán los amigos íntimos de la pareja: desde Pilar Rubio, íntima de Vania, a Carlos Sobera y su mujer, Patricia Santamarina, con la que mantiene una estrecha relación, así como otros personajes conocidos de la pequeña pantalla, como Ivonne Reyes o Elsa Anka. «Hay muchos amigos míos que son rostros conocidos», ha reconocido.

El lugar elegido para la boda será la iglesia de San José, en la madrileña calle de Alcalá. A pocos metros del templo tendrá lugar el banquete nupcial. Será en el Casino de Madrid donde se reunirán los novios con los invitados para celebrar su unión por todo lo alto. Después, a la pareja solo les faltará hacer realidad un sueño por el que llevan luchando meses: tener un hijo en común. La modelo lleva tiempo de tratamiento para quedarse embarazada. Un reto que afronta con «ilusión y prudencia».