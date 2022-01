En su canal de Twitch, ‘En casa con Kiko’, el hijo de Isabel Pantoja se ha vuelto a sincerar para hablar de cómo despilfarró todo el dinero que ganó cuando era más joven: «Yo con 18 años fue cuando tomé una decisión y creo que esa decisión es la que me ha hecho ser como soy yo hoy en día. Yo no quería ser un don nadie que me lo pusieran todo por delante. Con 18 años, aprovechando que mi madre se fue de gira por Latinoamérica, yo no tenía ni un duro, no tenía dónde caerme muerto. De la mano de un colega, busqué un piso de alquiler y a ese colega le pedí pasta. Empecé a hacer bolos, me pagaban por beber», empieza diciendo sobre sus inicios.

Acto seguido, Kiko Rivera ha querido desvelar que se ha arruinado hasta en dos ocasiones durante toda su vida: «Y una de ellas, me gasté ocho millones de euros. He sido un gilipollas y he despilfarrado dinero. ¿Y lo he tirado? Sí. Cuando ha llegado el momento de la verdad hacía falta dinero porque a mi madre la metieron en la cárcel… Yo tenía el dinero, pero me lo había gastado en fiestas. A mí la televisión no me gusta, pero me da un dinero que a veces es casi imposible rechazar», declara arrepentido.

Kiko Rivera asegura que se gastó mucho dinero que un momento dado hizo mucha falta

Sin embargo, ahora asegura ser una persona diferente, que ocupa su tiempo trabajando en sus proyectos musicales, sus redes sociales o su canal de Twitch. Además, ha tomado la decisión de reunirse con personas que le ayudan. «Me he reunido con un agente para que me gestione mis redes sociales, mi canal de Twitch. Empiezo en breve. Cuando me han explicado cosas, he visto lo sacrificado que es», explica.

Ha destacado que la figura de su mujer, Irene Rosales, ha sido clave para cambiar su forma de vida: «Yo tengo una mujer que quizás no me merezca y mi mujer me enseñó que menos, es más. Al final tampoco quiero que mis hijas vean a un deshecho humano, que es lo que era yo», reconoce.

Rafa Mora revela algunos ejemplos del despilfarro de Kiko Rivera