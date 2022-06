Nena Daconte protagoniza el ‘En casa con…’ del nuevo número de SEMANA, a la venta en tu kiosco y supermercado más cercano desde este miércoles. La cantante estuvo muchos años retirada de la música, intentando gestionar sus problemas. Estos problemas le llevaron a dar el paso de parar sin dar ninguna explicación y justo cuando acababa de ganar un premio Ondas.

La cantante se retiró de la música porque el éxito le sobrepasó

En el nuevo número de SEMANA, la cantante cuenta su historia. Y es que su drama era desconocido hasta ahora que ha confiado en esta revista para hacerlo público. Tuvo que dar el paso de echarse a un lado «y entender que a mí el éxito me estaba sentando falta y que había que arreglarlo». Demostró ser de lo más valiente y no dudó en dejarlo todo para recuperarse para luego retomar su carrera profesional.

Nena Daconte ha confesado que vivió una etapa dura, en la que pensaba «que no te mereces nada de lo bueno que te está pasando». La etapa mala que pasó tiene nombre. Y no ha dudado en decir de qué se trataba: «Vivía en el síndrome de la impostora», declara en el interior de la revista SEMANA en su entrevista más sincera.

Seguía cumpliendo con sus conciertos y sus obligaciones profesionales, pero sin olvidar que no estaba al 100%. Mai Meneses, su nombre real, tuvo que evadirse de alguna forma y lo hizo con el alcohol: «El alcohol me ayudaba a evadirme. Era una forma de ser feliz momentáneamente».

El alcohol le ayudó a evadirse del mal momento que atravesaba

Se atreve a desvelar qué fue lo peor de estar inmersa en una etapa tan dura: «Cuando empecé con mis paranoias. Eso me distorsionó la realidad y ahí fue cuando dije que ya no podía más». Se dio cuenta de este problema y fue lo que le llevó a tomar la decisión de dar el paso de dejar la música hasta que se recuperara. Y de esa época, que recuerda como si fuera ayer, se arrepiente de no haber disfrutado todo lo que le estaba pasando.

Sus comienzos en ‘Operación Triunfo’

Fue la primera expulsada de ‘Operación Triunfo 2’, en 2002, el año que ganó Manuel Carrasco. Tras su salida comenzó su carrera en solitario y en 2005 creó el dúo Nena Daconte con Kim Fanlo, su pareja sentimental durante un tiempo. Se separaron en 2010 y, tras enfrentarse en los tribunales, Mai se pudo quedar con el nombre.