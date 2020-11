Te contamos todos los detalles de la novia de José Antonio Canales Rivera, pareja de la que conocemos todos los detalles en exclusiva.

A principios de noviembre SEMANA charló en exclusiva con José Antonio Canales Rivera, quien se posicionó en la guerra de Kiko Rivera e Isabel Pantoja. El diestro era consciente de la magnitud y del impacto que estaba tomando esta ruptura familiar y no dudó en confesárselo a este medio: «Que él se sienta timado y engañado por su madre es muy fuerte y muy duro». No obstante, esta no fue la única revelación del torero a este medio. Ni mucho menos. El sobrino de Paquirri nos habló también de su vida más personal, de la persona por la que bebe los vientos en la actualidad. Canales está muy enamorado y así nos lo confirmó en la entrevista que nos concedió: «Enamorado e ilusionado que es todavía casi mejor. Empezamos hace casi un año y medio. Estoy muy bien porque no es fácil a la edad que yo tengo encontrar a alguien que te siga, que te acompañe y que te entienda, con la que puedas hablar y puedas compartir», relató. No dio más datos sobre ella, no obstante, no deja de compartir instantáneas con una apuesta mujer de la que esta revista conoce todos los detalles.

Según ha podido saber SEMANA, la afortunada es Isabel Márquez de Prado, una empresaria de 45 años con la que Canales Rivera se siente muy feliz. Vive en Toledo y pertenece a una familia elitista de la que, precisamente, ha heredado el negocio en el que trabaja. Se trata de ‘De Re Natura‘, una empresa fundada en 1994 que ejerce como consultoría de ingeniería minera y medioambiental. No es del todo ajena a los medios, hecho que se demuestra en que a mediados de octubre su hermana Rosina contrajera matrimonio con un concejal del Ayuntamiento de Toledo, un enlace que fue cubierto por algunos medios.

Isabel y Canales Rivera forman el tándem perfecto y ambos están orgullosos de que así sea. Es habitual que publiquen románticas fotografías en compañía del otro, ya sea en viajes, eventos especiales o simplemente compartiendo algunas aficiones como el deporte o la naturaleza. «En este sentido soy un tipo con mucha suerte», insistió el propio Canales Rivera cuando le preguntamos por esta faceta que parece sonreírle de oreja a oreja. La pareja de Canales Rivera, por su parte, tiene el perfil abierto y en él muestra parte de su vida, siendo común ver imágenes de algunas de sus escapadas, del Rocío, de su pasión por los animales o de lo unida que está a su familia.

Fue este miércoles cuando Canales Rivera volvió a acaparar todas las miradas. El torero charló abiertamente en ‘Sálvame‘ sobre el reencuentro de los Rivera, una reunión que emocionó al público. Este miércoles Kiko Rivera tomó la decisión y dio un paso al frente al acudir junto a sus hermanos, Francisco y Cayetano, a conocer a su tío, ‘Riverita’. Orgullosos y satisfechos con el momento que acababan de vivir, compartieron una instantánea en sus redes sociales que erizó la piel tanto de anónimos como de familiares. Entre ellos, la de José Antonio Canales Rivera, quien rompió a llorar cuando conoció este emotivo encuentro. No pudo reprimir las lágrimas en el espacio de televisión, por lo que abandonó el plató para poco después explicar cómo se sentía. «Me emociono porque es un momento muy importante para todos. Tío José no está bien y estoy feliz porque haya podido compartir tiempo con él y conocerle», señaló. El diestro acudió a ‘Quiero dinero‘, la sección del programa vespertino en la que se enfrentó a preguntas que darán mucho que hablar.