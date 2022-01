David Bustamante decidió hace un tiempo no compartir ciertos aspectos de su vida personal en las redes sociales. Prefiere mantenerse en un discreto segundo plano, aunque a veces comparta algo que va más allá de sus ratitos en un estudio de grabación. Hace apenas unas horas, el cantante presumía de su hija Daniella, la que tuvo fruto de su relación con Paula Echevarría.

Lo hacía destacando lo mucho que ha crecido y lo rápido que le ha parecido este tiempo: «Y de repente… Te hiciste mayor… Te amo tanto hija mía… #Daniella ❤️❤️❤️🔝 #AmorDePadre«, escribía David Bustamante con una foto en la que padre e hija pasean abrazados de espalda mientras conversan animadamente.

La relación entre padre e hija no se ha visto afectada para nada cuando David y Paula decidían de mutuo acuerdo separarse. Su hija Daniella es su apoyo más incondicional y no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras a través de sus redes sociales. Además, no puede esconder su sorpresa al ver la mujer en la que se ha convertido.

David Bustamante presume con orgullo de hija

Porque David Bustamante siempre tiene hueco en su agenda cuando se trata de pasar tiempo con su familia. A pesar de que tiene muchos compromisos profesionales, el cantante siempre busca tiempo para estar con su hija, a la que adora. No hay nada como aprovechar una tarde de invierno para dar un paseo con ella por las calles de Madrid y ponerse al día de todo lo que ocurren en la vida de ambos.

Daniella tiene ya 13 años y aunque está repartida entre casa de su madre y de su padre, nunca ha tenido problemas para ver a ambos. De hecho, siempre han presumido de buena relación y la joven pasa todo el tiempo que quiere con uno y con otro. Daniella ha aprovechado un ratito libre de su padre para estar con él y protagonizar esta tierna foto de ambos.

David Bustamante está en un gran momento

Además de gozar de un buen momento personal, del que su pareja, Yana Olina, es muy responsable, David Bustamante atraviesa una etapa increíble en el terreno profesional. A pesar de que la pandemia provocó que no pudiera desarrollar su trabajo de cantante como le hubiera gustado, este tiró de imaginación para reinventarse. Fue en ese momento cuando optó por aceptar una oferta de trabajo como actor en el musical ‘Ghost’.

David Bustamante también se atrevió a ser concursante en la última edición de ‘MasterChef Celebrity’, una experiencia que disfrutó al máximo. Y también ha conseguido ser coach en ‘La Voz Senior’ en Antena 3, una oportunidad que le permitió poner en práctica todo lo aprendido durante su carrera profesional. Todo ello unido a sus quehaceres como cantante, ya que sigue componiendo y grabando música, así como anunciando que este próximo sábado empieza su gira por España «por fin».