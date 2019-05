David Bustamante desvela los planes de futuro que tiene con Yana Olina

Hace poco más de un mes que David Bustamante y Yana Olina oficializaron su relación. Ahora, el cantante ha querido conceder una entrevista a Anne Igartiburu donde cuenta cómo se encuentra en este momento personal de su vida (en el profesional está triunfando) y revela los detalles de su relación con la bailarina y los planes de futuro que tiene con la joven.

Anne Igartiburu ha mantenido una conversación distendida con Busta

El cantante ha hablado de su relación con Yana Olina, con quien tardó más de un año en confirma este romance: «Después de una relación de trece años y con una hija, necesitaba estar seguro. Yo necesitaba saber si era serio o no. Y en el momento adecuado e ideal, cuando mi chica y yo estábamos seguros, decidimos decirlo», ha dicho.

El cantante ha asegurado que está viviendo una etapa muy dulce

Para Bustamante, su relación con Yana Olina es muy fácil porque ambos comparten facetas muy parecidas: «Queremos que sea natural. Los dos somos de la misma forma de ser. Entonces es muy fácil. Todo fluye de manera natural, como deben de ser las cosas», le ha contado en un picnic para el programa ‘Corazón’.

«Desde el primer día no nos hemos separado ni un momento»

Haciendo referencia a su último éxito ‘Desde que te vi’, canción que interpreta junto a la extriunfita Ana Guerra, Anne le ha pedido que acabara una frase con el título de la canción para Yana: «Desde que te vi ya no quiero estar sin ti. Porque desde el primer día, no nos hemos separado ni un segundo», ha dicho.

Los planes de futuro de Yana y Bustamante

Además, ha confesado que puede que en sus planes más cercanos esté el de irse a vivir junto a la bailarina, además de otros proyectos que tienen entre manos los dos: «Quizás vaya siendo el momento de poder disfrutar y vivir juntos. Ya no tiene sentido la distancia. Habrá proyectos que ya os iremos anunciando porque a lo mejor montamos una escuela de danza aquí en Madrid», ha confesado.

Ha querido gritar a los cuatro vientos su amor por Yana Olina

El cantante ha tenido muy bonitas palabras para su actual pareja: «Yana es encantadora y es la mejor persona, o de las mejores personas, que he encontrado en mi vida . Ojo con lo que te estoy diciendo. Es una persona buena. Es todo bondad, no tiene ninguna maldad. Es generosa. Y le encanta como soy yo, sin más, entonces me siento muy cómodo», ha dicho.

¿Y tienen planes de ampliar la familia?

«Yo soy muy niñero, sé que ahora no es el momento, pero no digo que no. Es ley de vida. Todavía soy muy joven», ha dicho sobre su la posibilidad de ampliar la familia con Yana.

El cantante ha asegurado que el amor con Paula se caducó

También ha querido tener palabras al que fuera su matrimonio con Paula Echevarría, con quien tiene una hija en común, la pequeña Daniella: «Cuando no hay problemas ni cosas raras, y solamente hay desgaste, todo es mejor. En la vida hay que creer que el amor es para siempre, pero a veces caduca y nadie es culpable. Somos jóvenes y la vida solo hay una y hay que vivirla», ha sentenciado.