El abogado de Daniel Sancho aporta tres importantísimas claves sobre el caso

A pesar de que la Policía y la Fiscalía sí han hablado sobre el caso de Daniel Sancho, el protagonista apenas lo ha hecho. Al menos desde que entrara en prisión preventiva en la cárcel de Koh Samui, donde espera a que arranque el juicio por el crimen de Edwin Arrieta. Apoyado por su familia y por su equipo legal, el chef de 29 años tiene tanto abogados en Tailandia como en España, ejemplo de ello, el letrado Marcos García Montes. Ha sido él precisamente quien ha decidido romper su silencio y aclarar, entre otros detalles, cómo comenzó su relación con Rodolfo Sancho. Eso sí, no ha sido el único punto que ha puntualizado y es que también ha contado los tres hitos más destacados del caso de Daniel Sancho. Lo que él considera que son grandes fallos.

Así surgió la relación profesional entre Marcos García Montes y Rodolfo Sancho

"Cuando se inicia este procedimiento me llama Rodolfo y se me dice si podemos formar un equipo jurídico, que se hace en todos los casos y es el equipo de confianza entre abogado y cliente. Entonces, el quipo jurídico que se formó era exclusivamente para coordinar la defensa a petición del cliente y coordinar las pruebas de Tailandia y España", ha explicado. Una relación laboral por la que incluso viajó al sudeste asiático y por la que lucha por demostrar que Sancho no premeditó la muerte del cirujano colombiano. Pero, ¿cuáles son los grandes errores en el caso de Daniel Sancho, según Marcos García Montes? El abogado lo tiene claro. Consideran que no todos los pasos de las autoridades han sido acertados y, por ello, ha querido alzar la voz en los medios. El primero de ellos las filtraciones por parte de la policía a los medios, un movimiento que él considera que ha perjudicado al hijo de Rodolfo.

Los tres graves errores del caso de Daniel Sancho, según su abogado

"El día 21 de agosto, la policía, que continuamente ha estado filtrando secretos, filtra que ha habido una pelea y es cuando digo que se acabó la premeditación. Posteriormente, aparece el fiscal jefe de esa zona entrevistado por 'Equipo de Investigación' que dice lo de la pelea y apunta que vendrá a España cuando cumpla un tercio de la pena. En todo esto aparece ese personaje que es 'Big Joke', que parece que filtra a la prensa todo y nadie entiende que le lleven a cenar a un restaurante... El primer abogado que tuvimos nos ocultó por ejemplo que tenía copias del procedimiento y no aconsejó nada bien a Daniel. El segundo, ni habló con nuestro cliente y salió de la primera reunión diciendo que iba a por la cadena perpetua", ha asegurado. Ahora, por suerte, tanto él como Daniel Sancho y su familia confían en el nuevo abogado designado por el juez, algo muy importante dado que se juega la cadena perpetua si finalmente es condenado. "Está trabajando honradamente, un abogado de oficio que comparte las tesis de España. Nosotros examinamos todas las pruebas del fiscal y está claro que no hay premeditación, solo un homicidio imprudente que sería condenado con ocho o diez años según el código penal de Tailandia", ha apuntado en 'Vamos a ver'.

Convencido de que podrán demostrar la versión de Daniel ante un juez, Marcos García Montes pondrá todas sus cartas sobre la mesa cuando llegue el momento. Defiende a su cliente, pues cree que todo se debió a un accidente y no a un asesinato organizado por él. "Creemos firmemente que hay partido, creemos en este tribunal y que la justicia nos lleva a una homicidio imprudente o a una relación causal de este accidente", finalizaba.