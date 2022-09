La figura de Lina Morgan sigue creando controversia a los siete años de su muerte. Mientras exempleados suyos como el que fuera su administrador, Ángel Gutiérrez, o sus sobrinas desheredadas, hablan de ella con un cierto desprecio, su heredero universal, Daniel Pontes, la recuerda con enorme cariño y pone a los anteriores en su sitio.

“Tengo dos ofertas muy importantes para hacer un programa sobre Lina, en el que contaré toda la verdad sobre esas personas que la critican, a ella y a mí. Voy a demostrar por qué, durante la gerencia del señor Gutiérrez, se generó una deuda y otros asuntos relacionados con ese hombre. Y el motivo por el que mi jefa no dejó en su testamento nada a su familia. Además, también estoy preparando, junto a un sobrino mío, una biografía de Lina Morgan, en el que se desvelará cómo era realmente. Vivencias, anécdotas, documentos, fotografías…”, nos cuenta Daniel.

¿Cómo recuerdas a Lina en el séptimo aniversario de su fallecimiento?

Con todo cariño, y con mala leche, porque se ha muerto. Conmigo siempre se portó maravillosamente, era una gran señora, y quiero aclarar que su fallecimiento no fue para mí ningún negocio, todavía no he cobrado un euro de la herencia que me dejó, estoy en pleitos con Hacienda. Es que me piden el doble de lo que he heredado…

Dicen que siete millones.

¿Siete? Ya me gustaría haber heredado esa cantidad. Es muchísimo menos. De momento, lo único que tengo es su piso del barrio del Niño Jesús. Mira, si llego a saber lo que me dejaba Lina, con los problemas que vinieron después con Hacienda, no hubiese aceptado la herencia.

Lina tuvo fuertes desencuentros familiares y no se hablaba con sus sobrinas. ¿Se han puesto en contacto contigo en este tiempo?

No. Jamás.

¿Y Ana Baldi, la que fuera amiga de tu jefa y que el domingo pasado la criticó duramente en el programa Ya es verano, de Telecinco?

Esa mujer estaría mejor callada. Lina la colocó con José Luis Moreno, y la despidieron. Además la ayudaba económicamente. Es una desagradecida.

¿También es desagradecido Ángel Gutiérrez?

Hombre, que cuente por qué le despidió mi jefa. Y deje de criticarla en televisión. Porque, como yo hable, le puedo hacer mucho daño. Que explique, por ejemplo, dónde fue a parar el dinero de los inmuebles que vendió de Lina y de su hermano José Luis. Muchas personas que trabajaron con ese hombre me contaron muchas cosas y me abrieron los ojos. En el programa y en la biografía se van a contar todas las verdades.